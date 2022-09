An den Börsen kommt es seit Monaten zu allgemeinen Bewertungsabschlägen und Aktien verlieren immer mehr an Wert. Allerdings sollten sich Anleger nicht über die Verluste grämen, sondern hier neue Einstiegschancen wahrnehmen. Von Johann Werther

Seit der Gaskrise ist der Industriestandort heute in aller Munde und die Frage, wie lange dieser noch bestehen kann. Nicht umsonst titelte das WallStreet Journal schon über die Bundesrepublik mit dem Titel “Die dümmste Energiepolitik der Welt” und der Leitindex DAX liegt auf YTD-Sicht mehr als 20 Prozent im Minus. Allerdings wird an den Börsen das Bild vielleicht etwas zu schwarz gemalt und viele Aktien wurden in einer Art von Sippenhaft mit nach unten gezogen. Wer jetzt also mutig ist und einen längeren Zeithorizont hat, der kann die aktuellen Probleme der Unternehmen aussitzen und sich in ein paar Jahren über vermutlich deutlich höhere Aktienkurse freuen. Darum hier drei DAX-Aktien, die so günstig sind wie seit Langem nicht mehr:

Adidas Aktie

Erste Station auf der Liste ist der deutsche Sportartikelhersteller Adidas. Dieser ist durch die Verwerfungen am Markt und den Ausfall des China-Geschäftes durch die Lockdowns inzwischen deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz. Während Puma ein KGV von über 20 hat und Nike sogar eines von über 30, dümpelt Adidas bei gerade einmal dem 17-fachen Gewinnmultiple herum. Historisch gesehen war die Bewertung hier seit mehr als fünf Jahren nie so niedrig.

Hier könnte sich also durchaus ein Einstieg lohnen und Anleger dürften wieder grüne Vorzeichen sehen, wenn China seine Lockdownmaßnahmen herabsetzt. Bis dahin winkt Investoren eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent, um das Warten angenehmer zu gestalten.

Deutsche Post Aktie

Weiter geht es mit der Deutschen Post, die gerade in den letzten Tagen nochmal deutlich abgeschmiert ist, da der US-Konkurrent FedEx mit einem Rückgang des Paketgeschäftes rechnet. Für ein global diversifiziertes Unternehmen wie die Deutsche Post sollte der Rückgang allerdings nur temporär und verbunden mit einer abflachenden Konsumlaune sein.

Zieht die Konjunktur wieder an, so könnte gerade die Deutsche Post einen mächtigen Satz nach oben machen, da die Aktie mit einem KGV von acht nicht nur sehr günstig ist, sondern auch inzwischen schon unter dem Vor-Corona-Niveau notiert. Für Investoren, die länger auf eine Erholung des Wertes warten müssen, gibt es dazu noch saftige 5,1 Prozent Dividendenrendite

Zalando Aktie

Keine dicken Dividenden zahlt hingegen der DAX-Konzern Zalando. Doch trotzdem könnte gerade diese viel verprügelte Aktie jetzt einen Einstieg wert sein. Immerhin ist der Berliner Konzern eines der wenigen Online-Unternehmen, welches wirklich profitabel arbeitet und trotz der schwachen Konsumlaune noch Wachstum zeigen wird.

Sobald wie bei der Deutschen Post die Konsumlaune der Menschen wieder zunimmt, kann hier ein hoch fliegender Aktienkurs die Folge sein und dürfte Investoren für das Warten und das Aushalten der Schwankungen belohnen.