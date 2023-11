Auch wenn es an den Märkten nach unten geht – einige Aktien kann man immer kaufen. Besonders diese drei Titel sollten Anleger dabei im Fokus haben:

Auch wenn die Märkte wieder einmal am Fallen sind: Investoren sollten nicht verzagen, sondern besser die günstigen Kurse als Kaufgelegenheit begreifen. Denn Fakt ist: Wer in der Krise kauft, der kann sich später oftmals über seine Aktien freuen, wenn man genügend Geduld mitbringt.

Allerdings stellt sich dabei die Frage welche Aktien man kaufen sollte, da einige Unternehmen die Krise vielleicht nicht überstehen werden.

Diese Qualitätsaktien können Sie bei jedem Dip kaufen

Grundsätzlich sollte man deswegen in einer Krise möglichst breit in Qualitätstitel investieren, die ein solides Geschäftsmodell haben und langfristig gute Erträge versprechen. Solche Werte finden sich beispielsweise in den Börse Online Indizes Aktien für die Ewigkeit oder Stabile Werte. Dabei sind vorwiegend diese drei Titel aus den Indizes interessant, da diese Value-Titel langfristig gute Erträge in der Vergangenheit gezeigt haben, weshalb Anleger hier bei jedem Dip nachkaufen können:

Visa (Dividendenrendite: 0,9 Prozent / KGV: 23,5)

Erster Wert ist dabei die Aktie des Zahlungsdienstleisters Visa. Dieser teilt sich ein internationales Duopol mit Mastercard auf Kreditkarten, Zahlungsvorgänge & Co. und scheint in seiner Marktmacht unangreifbar.

Mit zusätzlicher Preissetzungsmacht, einer starken Bilanz und guten Aussichten in einer Welt digitaler werdender Zahlungen ist Visa definitiv eine Aktie, die man sich immer ins Depot legen kann, sollte sie günstiger werden.

LVMH (Dividendenrendite: 2,2 Prozent / KGV: 21,5)

Selbiges gilt für das Luxuskonglomerat LVMH. Der französische Unternehmen ist der am breitesten aufgestellte Player im Markt für das Schöne und Teure und profitiert damit von jeder Entwicklung bei Mode, Alkohol, Parfum & Co.

Deswegen kann auch LVMH langfristig das Anlegerherz erfreuen, vor allem dann wenn man die Aktie des Luxuskonzerns günstig eingekauft hat.

Microsoft (Dividendenrendite: 0,9 Prozenz/ KGV: 30,0)

Besonders lohnt sich aber ein Einstieg nach einem Abverkauf bei einem stabilen Geschäftsmodell wie Microsoft. Denn durch Cloud, Office365 & Co. verbucht das Unternehmen regelmäßige Umsätze in jeder Marktphase.

Aufgrund des starken Wachstums ist Microsoft allerdings oftmals sehr hoch bewertet, weshalb ein Einstieg nach einem Abverkauf oftmals sogar die einzige Chance ist die Aktie zu einem vernünftigen Preis zu kaufen.

Lieber breit gestreut in Qualitätsaktien investieren?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Stabile Werte Index oder dem Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index

