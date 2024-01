Der Traum eines jeden Anlegers: Durchs Investieren reich zu werden. Eine geniale Tech-Aktie machte diesen Wunsch bereits für viele wahr – und hat das Zeug, es wieder zu tun

Es ist wohl der ganz große Traum, den ein jeder Anleger heimlich hegt: Durchs Investieren reich zu werden. Am besten: Millionär. Viele Menschen haben es bereits geschafft – und wurden sogar darüber hinaus zum Milliardär. Fälle wie Warren Buffett & Co. sind aber natürlich eher die Ausnahme als die Regel.

Dennoch ist es nicht ganz abwegig, mit den richtigen Investitionen aus seinem Startkapital tatsächlich eine Million Euro zu machen. Vermutlich erwischt sich der ein oder andere Anleger gelegentlich bei dem Gedanken, was gewesen wäre, wenn man von Beginn an in die Amazon-Aktie investiert hätte. Wenn man in Apple investiert hätte. Wenn, wenn, wenn. Doch tatsächlich gibt es eine bekannte Tech-Aktie, die noch immer das Zeug dazu hat, ihre Anleger erneut reich zu machen. Die Rede ist vom KI-Giganten Nvidia.

Reich dank der Nvidia-Aktie

Die Nvidia-Aktie ging 1999 im Rahmen eines relativ kleinen Börsengangs aufs Parkett – laut „The Motley Fool“ legte sie seitdem um sagenhafte 150.000 Prozent zu. Heißt: Mit einer Anfangs-Investition von gerade einmal 700 Dollar hätten Sie innerhalb von 25 Jahren daraus über eine Million Dollar gemacht. Klar: Wer hätte es ahnen können zu diesem Zeitpunkt, was für ein Tech-Gigant einmal aus Nvidia entstehen wird, wer hätte 700 Dollar investiert und diese bis heute gehalten. Denn bis 2016 bewegte sich bei der Aktie relativ wenig. Das Gute: Jetzt kann man relativ genau ahnen, welches Potenzial in Nvidia steckt. Und dieses Potenzial fängt gerade erst an, sich so richtig zu entfalten.

Nvidia ist einer der größten Entwickler für Grafikprozessoren und Chips für PCs, Rechenzentren und Gaming. Ursprünglich startete es 1993 mit Chips für Videospiele. Das Ziel: Diese so realistisch wie möglich zu machen. Zunehmend wurden sie auch in Blockbustern und der medizinischen Bildgebung eingesetzt. Dann entdeckten Forscher: Nvidias Technologie eignet sich hervorragend für künstliche Intelligenz. So sind Nvidias Chips etwa das "Gehirn" von Autos, die helfen, Hindernisse zu erkennen. Beim Metaverse hilft Nvidia beim Erschaffen virtueller Welten, bei Kryptowährungen beim Schürfen der digitalen Währung. Gaming, Rechenzentren, Chips, KI, autonomes Fahren In so gut wie jedem goldenen Tech-Wachstumsfeld ist Nvidia vorne dabei.

Wie viel Wachstum steckt in der Aktie von Nvidia noch drin?

2023 kam die Begeisterung für das Thema künstliche Intelligenz so richtig in Fahrt. Und ohne Frage wurde hier bereits einiges an Begeisterung bereits eingepreist. Dennoch stehen wir noch ganz am Anfang der Reise. Laut Grand View Research soll der globale Markt für künstliche Intelligenz bis 2030 jedes Jahr noch über 37 Prozent wachsen. Und laut Precedence Research soll der Markt für Grafikprozessoren bis 2032 jedes Jahr noch fast 34 Prozent wachsen. In beiden Märkten spielt Nvidia vorne mit.

Sicherlich: Jetzt ist Nvidia bereits ein Tech-Gigant und keine unentdeckte Aktie mehr, der noch Kurssprünge von 150.000 Prozent bevorstehen. Auf der anderen Seite: Heute sind Nvidias Technologien mehr etabliert und akzeptiert. Man kann besser einschätzen, welches Potenzial sie noch bergen und was in Zukunft noch möglich sein wird. Auch hat sich das Unternehmen einen hohen Burggraben aufgebaut, viele Unternehmen und Kunden sind auf die Produkte des Tech-Giganten zwingend angewiesen.

Beispiele wie Apple zeigen außerdem: Der iPhone-Konzern hatte 2019 bereits eine sagenhafte Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar, die Aktie galt bereits als eine der sagenhaftesten Wachstumsgeschichten der Wall Street. Und etwa vier Jahre später knackte Apple bei der Marktkapitalisierung die drei Billionen Dollar Marke.

Fazit: Langfristig birgt die Nvidia-Aktie noch enorme Potenziale und Anleger brauchen sich nicht zu grämen, sollten sie den Einstieg bisher verpasst zu haben. Dennoch handelt es sich bei Nvidia um eine Tech-Aktie, die auch noch im zyklischen Halbleitermarkt unterwegs ist. Sie kann also Schwankungen unterliegen und man sollte nicht seine gesamte Altersvorsorge darauf verwetten. Wer jedoch vom Potenzial der KI-Werte überzeugt ist und auf einen der führenden Spieler setzen mag, ist mit Nvidia richtig beraten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.