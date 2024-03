Diese Aktien passen nicht zum klassischen Bild des Star-Investors Buffett und doch hält das Orakel von Omaha sie im Portfolio. Ahnt Buffett hier etwas?

Hört man den Namen Buffett, so assoziiert man ihn häufig mit Aktien wie Coca-Cola, American Express oder Apple. Allerdings hat das Orakel von Omaha auch einige ungewöhnliche Titel in den Depots seiner Holding Berkshire Hathaway, die nicht recht zu dem eigentlichen Investmentansatz Buffetts passen.

Diese ungewöhnlichen Aktien hält Star-Investor Warren Buffett in seinem Portfolio

Doch unter Umständen könnte der Experte und sein Team hier eine außergewöhnliche Chance sehen, weshalb es sich auch für Anleger lohnen kann, einen genaueren Blick auf die Werte zu werfen:

Nu Holdings (KGV: 32,6 / Dividendenrendite: 0,0 Prozent)

Keine Dividende, hohe Bewertung und auch noch keine Aktie aus den USA, sondern aus Südamerika. Was man niemals in Buffetts Portfolio vermuten würde, findet sich dort in Form der Nu Holdings.

Das Fintech, das in den Schwellenländern mit enormen Nutzersteigerungen und der erfolgreichen Digitalisierung des Bankwesens überzeugt, muss den Investor wohl mit seinen Wachstumsraten beeindruckt haben.

DaVita Healthcare (KGV: 15,4 / Dividendenrendite: 0,0 Prozent)

Der Dialyseanbieter DaVita Healthcare steht wegen der Abnehmmedikamente von Novo Nordisk und Eli Lilly enorm unter Druck, denn die Behandlungsmethoden stellen das Geschäftsmodell des Konzerns infrage.

Trotzdem ist Buffett überraschenderweise in der Aktie mit einem Prozent seines Portfolios investiert und das, obwohl DaVita trotz üppiger Gewinne keine Dividende zahlt.

Snowflake (KGV: 163,4 / Dividendenrendite: 0,0 Prozent)

Die wohl ungewöhnlichste Beteiligung im Portfolio von Warren Buffett ist der Cloud-Anbieter Snowflake, der aktuell mit dem 163-fachen Gewinn bewertet wird. Da das Orakel von Omaha nicht gerade als Growth-Investor bekannt ist, überrascht diese Auswahl.

Allerdings gibt Buffett zumindest die aktuelle Performance recht, denn der Wert hat auf Sicht eines Jahres um 16,7 Prozent zulegen können.

Lesen Sie auch:

Mit Healthcare Aktien hohe Dividenden kassieren und von einer alternden Gesellschaft profitieren

Oder:

Dieser Fonds setzt auf die Gewinner der Healthcare-Branche