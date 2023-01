Ein Blick in das verborgene Portfolio von Warren Buffett offenbart zwei Aktien, die dieses Jahr nach einem Kauf schreien.

Warren Buffett (92) ist einer der bekanntesten Investoren der Welt. Jedes Jahr verfolgen zahlreiche Anleger, auf welche Kandidaten der Börsen-Guru aktuell setzt. Während die meisten von ihnen vor allem auf das Portfolio von Berkshire Hathaway achten, um zu sehen, auf was das Orakel von Omaha für Aktien setzt, lohnt auch manchmal ein Blick in sein Portfolio das niemand kennt.

Tatsächlich besitzt Warren Buffett noch ein verborgenes Portfolio, das Aktien im Wert von rund 5,9 Milliarden Dollar besitzt. 1998 kaufte Berkshire Hathaway nämlich für 22 Milliarden Dollar die Rückversicherungsgesellschaft General Re. Die besaß wiederum das Investmentunternehmen New England Asset Management, das damit ebenfalls in den Besitz von Berkshire Hathaway überging. Heute verwaltet die Firma ein Vermögen von rund 5,9 Milliarden Dollar und ist in 184 unterschiedliche Aktien investiert. Wie die Mutter Berkshire muss auch New England vierteljährlich einen Einblick in das Portfolio gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht SEC gewähren. Wie the Motley Fool berichtete, offenbarte die jüngste Offenlegung zwei Aktien, die dieses Jahr ein klarer Kauf sein könnten.

Walt Disney

Die Disney-Aktie hatte es 2022 nicht leicht. Insgesamt verlor sie vergangenes Jahr rund 44 Prozent. Während Corona hatte der Konzern stark mit seinen Freizeitparks zu kämpfen. 2022 blieben die Zahlen im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück, Experten sorgen sich um die Auswirkungen der Inflation und steigenden Zinsen auf die Parks und Filmproduktionen. Auch das Streaming-Geschäft, der Hoffnungs-Träger Disney+, ist noch nicht profitabel. Dennoch handelt es sich bei Disney eigentlich um einen Kandidaten, der das Beste aus zwei Welten bietet: Das Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen hat mit seinem Unterhaltungsgeschäft und den Freizeitparks ein starkes und beliebtes Geschäft, das sich seit Jahrzehnten bewährt. Gleichzeitig hat es mit dem Streaming-Dienst Disney+ einen echten Wachstums-Booster im Portfolio, der mit Disneys anderen Streaming-Diensten mittlerweile mehr Abonnenten als Netflix zählt und zukünftig für eine starke Performance sorgen sollte. Ein derzeitiges KGV von 20 ist derzeit besonders günstig, da dieses Anfang 2022 noch bei 40 lag. Ein Beweis, der zeigt, dass Disney zudem auch die Stärke besitzt die Inflation zu überstehen: 1955 kostete ein Ticket fürs Disneyland einen Dollar. Heute liegt allein die günstigste Eintrittskarte bei 104 Dollar. Das entspricht einem Preisanstieg von über 10.000 Prozent, während die Inflationsrate seit 1955 um etwa nur 1000 Prozent gestiegen ist. Disney ist als Marke also so beliebt, dass die Verbraucher höhere Preise stets tolerieren werden.

Johnson & Johnson

Der Gesundheitskonzern könnte 2023 die Lösung sein für alle Anleger, die sich fragen, in was man bei der unsicheren Marktlage eigentlich noch investieren könnte. Denn: Ganz egal, wie die Wirtschaft läuft: Die Nachfrage nach Medikamenten bleibt immer konstant. Außerdem hilft Johnson & Johnson ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Der Konzern ist in den Geschäftsbereichen Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices tätig und in über 60 Ländern aktiv. Zudem gilt Johnson & Johnson als starker Dividendenkönig: Es hebt seine Dividende bereits seit 60 Jahren in Folge an. Die Aktie legte im unsicheren Jahr 2022 über drei Prozent zu, während der Gesamtmarkt Verluste machte. Ein KGV von etwas über 16 ist dabei fair und steht in Einklang mit dem Durchschnitt des S&P 500.