Die Telekommunikationsanbieter AT&T und Verizon sind zwar Hochdividendenwerte, stehen aber heftig unter Druck. Könnte dies das Signal für einen günstigen Einstieg sein?

Vor allem Telekommunikationsanbieter aus den USA gelten als Schwergewichte und zahlen zudem massive Dividenden. Allerdings hat sich der Markt in den vergangenen Jahren deutlich verändert und die Branchen-Primuse AT&T und Verizon sind vor allem durch die Konkurrenz von T-mobile US, der Telekom-Tochter, stark in Bedrängnis geraten.

Doch könnte nicht genau diese Situation, in der sich beide Konzerne in einer Transformation befinden, nicht eine sehr gute Chance sein, die Aktien einzusammeln? Immerhin sind die Bewertungen bei beiden Playern schon sehr deutlich zurückgegangen.

Verizon – Die Cashcow

Doch dazu sollte man sich beide Werte einmal genauer anschauen. Vor allem Verizon steht aktuell noch in einer deutlich besseren Ausgangsposition als der Konkurrent AT&T. Gerade die Werbeoffensive und der sich steigernde Preiskampf in den USA hat dazu beigetragen, dass Verizon wieder Kundenwachstum verzeichnen konnte.

Dazu ist die Angst vor einer Aussetzung der Dividende durch die positiven Ergebnisse im letzten Jahr als unbegründet abgestempelt worden. Mit Blick auf den Free Cashflow, werden noch nicht einmal 50 Prozent dessen auf die Dividende (Ausschüttungsrendite 6,3 Prozent) verwendet.

AT&T – Der Turnaround Kandidat

Ganz anders sieht es dagegen beim Konkurrenten AT&T aus. Das Unternehmen befindet sich gerade in einer “do or die” Phase, denn der operative Turnaround muss gelingen. Nach der Ausgliederung des Fernseh- und Streaminggeschäfts an Warner Media, muss nun vor allem die Kundengewinnungsstrategie fortgesetzt werden.

Hier zeigen sich bereits einige Erfolge, doch trotzdem muss das Unternehmen noch mehr operative Kosten senken, um weiter auf diesem Niveau langfristig erfolgreich zu sein.

Einstiegszeitpunkt Januar

Beide Aktien könnten sich allerdings in den nächsten Wochen nochmal deutlich verbilligen. Sollten die Quartalsergebnisse schlecht ausfallen und die Angst vor der Rezession steigen, so wäre dies der ideale Zeitpunkt diese beiden Hochdividendenwerte einzusammeln.

Dies gilt aber nur für langfristig orientierte Anleger, da die Folgen einer weltweiten Rezession auch auf die Geschäftsmodelle von Verizon und AT&T nicht abzusehen sind.

