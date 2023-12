Bereits vor dem Weihnachtsfest sich selbst ein Geschenk machen oder die Präsente für die Liebsten mit Dividenden zahlen? Das geht mit diesen drei Dividendenaktien, die noch vor Weihnachten teilweise massive Ausschüttungen offerieren.

Viele freuen sich von Kindesbeinen an in der Weihnachtszeit auf die Geschenke – doch die gibt es in der Weihnachtszeit auch an der Börse. Denn im Dezember schütten besonders viele Unternehmen ihre Gewinnbeteiligungen an Aktionäre zu deren freier Verfügung aus. Während es natürlich am besten ist, diese Dividenden zu reinvestieren, können Investoren sich aber ausnahmsweise auch selbst oder ihren Lieben damit ein Geschenk machen.

Noch vor Weihnachten massive Ausschüttungen erhalten

Alles, was Sie dafür tun müssen, ist die folgenden Aktien im Advent vor dem Ex-Dividendentag zu halten, denn dann haben Sie Anspruch auf die kommende Ausschüttung:

BlackRock (Dividendenrendite: 2,7 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Vermögensverwalter BlackRock. Dieser offeriert gerade eine Dividendenrendite von 2,7 Prozent und geht für seine quartalsweise Ausschüttung am 06. Dezember Ex-Dividende. Die Zahlung dürfte anschließend wenige Tage vor Weihnachten bei Investoren eingehen.

Spannend ist die Aktie allerdings auch, da es sich hier um den größten Vermögensverwalter der Welt mit besonderem Fokus auf ETFs handelt. Besonders die Marke iShares war der Erfolgsgarant der vergangenen Jahre.

HP (Dividendenrendite: 3,9 Prozent)

Zu Weihnachten ein neues Notebook verschenken oder geschenkt bekommen? Finanzieren Sie es doch mit einer Dividende des Computerherstellers HP. Dessen aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 3,9 Prozent. Ex-Dividende geht der Wert für seine quartalsweise Ausschüttung am 12.12.

Neben einer ordentlichen Ausschüttung gibt es für Anleger hier zusätzlich noch die Chance auf einen Turnaround zu spekulieren, denn trotz wieder steigender Nachfrage nach PCs hing HP zuletzt in der Schieflage.

Orange (Dividendenrendite: 6,5 Prozent)

Wer dagegen am 04.12. die Aktien des Telekommunikationsanbieters Orange hält, der kann sich sogar noch auf eine höhere Ausschüttung freuen. Diese gibt es auch im Idealfall schon zum Nikolaustag auf das Verrechnungskonto gezahlt.

Das französische Unternehmen ist übrigens ein in 27 Ländern aktiver internationaler Player mit 287 Millionen Kunden auf der ganzen Welt.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann investieren Sie jetzt in den Börse Online Globale Dividendenstars Index.

Lesen Sie auch:

Unbekannte Aktien, die bis 2030 zum Multibagger werden können

Oder:

Bis zu 9 Prozent Dividendenrendite bei sicheren Aktien – Versorger mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden