Im November zahlen neben Apple, Starbucks und den Jeden-Monat-Dividenden-Aktien auch zahlreiche andere Unternehmen ihre Dividenden aus. Bei welcher Aktie Anleger dabei bis zu 10,38 Prozent Dividendenrendite kassieren können.

Im November zahlen zwar nur ein paar Aktien eine Dividende. Doch wer sich ein bisschen umsieht, kann trotzdem einige Schnäppchen finden und sich hohe Dividendenrenditen sichern. Wann welche Aktien am besten im Depot sein sollten und wie hoch die Ausschüttungen im November 2023 ausfallen:

Dividenden im November 2023 von bis zu 10,38 Prozent Dividendenrendite

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Auszahlungen pro Jahr Apple 0,56% k.A. 4 Citigroup 5,24% 03.11. 4 Coterra Energy 5,91% 02.11. 4 Dampskibsselskabet Norden 10,38% k.A. 4 Energy Transfer 8,75% k.A. 4 Eni 5,76% 20.11. 4 Equinor 9,28% 14.11. 4 H&M 4,49% 09.11. 2 Main Street Capital 7,94% 07.11. 12 Pernod Ricard 2,80% 24.11. 2 Realty Income 6,12% 30.11. 12 Schloss Wachenheim 3,47% 17.11. 1 Starbucks 2,29% 08.11. 4 Transalta Renewables 7,50% k.A. 12 Vinci 3,89% 14.11. 2

Interessante Dividenden im November 2023

Die herkömmlichen Quartalsdividenden von Apple und Starbucks oder auch der Citigroup werden Anleger sicherlich nicht vom Hocker hauen. Interessanter ist da schon eine der höchsten Dividenden im November. Denn das dänische Unternehmen Dampskibsselskabet Norden (hoffentlich richtig geschrieben) zahlt im November die vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von insgesamt 10,38 Prozent. Die Dänen sind ein Logistik-Unternehmen und eine Reederei und haben auch gar nicht mal so einen schlechten Kursverlauf. Solange sich das Papier über der 200-Tage-Linie befindet, können Anleger mit kleinen Positionen dabei sein.

Ebenfalls spannend ist die Dividende von Schloss Wachenheim. Denn der Schaumwein- und Perlweinhersteller aus Deutschland zahlt seine Jahresdividende im November. Dafür sollten Anleger die Aktie vor dem 17.11. im Depot haben und können dann mit etwa 3,47 Prozent Dividendenrendite auf einen Schlag rechnen. Auch die Schloss Wachenheim-Aktie sieht nicht schlecht aus, wird aber nur wenig gehandelt. Anleger beachten das bei einem etwaigen Kauf.

Und auch die Equinor-Aktie sieht nach einer scharfen Korrektur wieder besser im Chart aus. Das Papier befindet sich über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie und solange das so bleibt, können Anleger mit kleinen Positionen einsteigen. Das norwegische Unternehmen zahlt rund 9,28 Prozent Dividendenrendite in 4 Tranchen pro Jahr.

Und lesen Sie auch: Momentum trotz schwacher Börsen: Diese Aktien steigen einfach weiter: SAP, Walmart, Intel, IBM und Rheinmetall

oder: Bis zu 9,08 Prozent Dividendenrendite bei BASF, Volkswagen, Commerzbank und Co. – Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei DAX-Aktien

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Oktober ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im November 2023 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im November. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im November gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein. Bei manchen Aktien war ein eindeutiger ex-Tag nicht zu finden, deswegen steht dort: k.A.