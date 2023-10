Weltweit fallen die Börsen. Doch nicht alle Aktien werden mit dem Sog nach unten gerissen. Ein paar deutsche Aktien und US-Blue-Chips können sich dem Sog entziehen. Was Anleger jetzt von SAP, Walmart, Intel, IBM und Rheinmetall halten können.

Während der DAX, aber auch die US-Indizes wie Dow Jones und Nasdaq100 zuletzt kräftig fielen, gibt es Aktien, die weiter steigen. Teilweise hatte das mit guten Quartalszahlen zu tun und teilweise einfach mit defensiven Geschäftsmodellen. Wir haben fünf Aktien, auf die Anleger aktuell setzen können:

SAP und Rheinmetall trotzen dem DAX-Trend

Die SAP-Aktie hält sich aktuell weiter wacker und ist eine der ganz wenigen deutschen Aktien im DAX, die über der 200-Tage-Linie notiert. Aktuell versucht sich das Software-Unternehmen an der 50-Tage-Linie, konnte in den vergangenen Tagen aber entgegen dem Trend an der Börse sogar steigen. BÖRSE ONLINE rät auch weiterhin zum Kauf der SAP-Aktie mit einem Kursziel von 145 Euro und einem Stoppkurs bei 89 Euro.

Und auch Rheinmetall lässt sich aus den luftigen Höhen nicht verdrängen. Der Rüstungskonzern erholte sich von seinem Sturz unter die 200-Tage-Linie, erklomm diese und die 50-Tage-Linie zuletzt zurück und bildete kurzfristig ein höheres Hoch. Charttechnisch gesehen ist das gut und Anleger können jetzt zurecht das Allzeithoch der Rheinmetall-Aktie wieder ins Auge fassen. BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 330 Euro und einem Stoppkurs von 198 Euro.

Übrigens: Rheinmetall befindet sich mit weiteren stabilen Aktien wie etwa Berkshire Hathaway im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index. Anleger können über ein Zertifikat investieren.

Auch US-Blue-Chip-Aktien wie Intel, Walmart oder IBM haben ein gutes Momentum

Auch in den USA gibt es ein paar dicke Tanker, die jetzt wieder auf Kurs gekommen sind. Bei Walmart können sich Anleger über einen weiterhin sehr schön intakten Aufwärtstrend freuen. Die Walmart-Aktie steht zudem kurz davor, ein neues Rekordhoch zu bilden. Der Einzelhändler befindet sich auch über der 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie und BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 190 Euro.

Mit guten Quartalszahlen verzücken konnten Intel und IBM. Die beiden Schwergewichte hatten zuletzt zu kämpfen, bilden nun aber beide kurzfristig einen Aufwärtstrend aus. Die Intel-Aktie zeigte zuletzt viel Volatilität, sodass Anleger hier noch etwas vorsichtig sind. BÖRSE ONLINE rät beim Chip-Hersteller zum Kauf mit einem Kursziel von 40 Euro und einem Stoppkurs von 20,50 Euro.

Und auch IBM wusste mit guten Zahlen zu begeistern. Das Papier schoss kräftig in die Höhe und hielt damit den kleinen Aufwärtstrend, der gerade drohte wieder zu brechen, am Leben. Die IBM-Aktie notiert knapp über der 50-Tage-Linie und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 165 Euro und einem Stoppkurs bei 104 Euro.

Somit sehen Anleger, dass es sehr gute Unternehmen gibt, die dem aktuellen Trend an der Börse wiederstehen können und sogar eins ehr schönes Momentum aufweisen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.