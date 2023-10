Der US-Konsumgüter-Riese Procter&Gamble konnte bei den heutigen Quartalszahlen punkten. Wie gut die Ergebnisse ausfielen und was Anleger jetzt mit der Dividenden-Aktie tun sollten.

Ermutigende Geschäftszahlen lassen die Aktien von Procter & Gamble (P&G) im vorbörslichen US-Geschäft um 1,3 Prozent steigen. Gestützt auf eine stabile Nachfrage nach Körperpflegeprodukten und Reinigungsmitteln trotz Preiserhöhungen schnitt der Konsumgüterriese bei Umsatz und Ergebnis im Quartal besser ab als von Analysten erwartet. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,83 Dollar, Experten hatten im Schnitt mit 1,72 Dollar gerechnet. P&G schraubte allerdings seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 etwas herunter und erwartet nun ein Wachstum zwischen zwei und vier Prozent nach zuvor drei bis vier Prozent.

Der US-Konsumgüterriese hat dank Preiserhöhungen und einer regen Nachfrage nach seinen Pflege- und Reinigungsprodukten im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Im ersten Quartal des Bilanzjahres 2023/24 legten die Nettoerlöse um sechs Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar zu und der Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 1,83 Dollar, wie der Hersteller etwa von Pantene, Blendax oder Gilette am Mittwoch mitteilte. P&G hat in den vergangenen Monaten die Preise für seine Produkte stetig angehoben. Das sorgte zwar für geringere Verkaufsmengen, da einige kostenbewusste Käufer auf günstigere Alternativen zurückgriffen. Doch die höheren Preise haben dazu beigetragen, die Gewinne des Konzerns zu steigern.

Doch was bedeutet das nun konkret für die Dividenden-Aktie?

Wie geht es bei Procter&Gamble weiter?

Im Chart unten sehen Anleger, dass die Procter&Gamble-Aktie in den letzten Jahren nicht so wirklich vom Fleck kam. Das Papier hatte zuletzt mit einem hartnäckigen Abwärtstrend zu kämpfen. Doch die Trendlinie kann man so deuten, dass sie nun als Unterstützung getestet wurde und hielt. Grundsätzlich könnte der Aktienkurs von Procter&Gamble jetzt auch wieder steigen, gerade auch in Kombination mit den guten Quartalszahlen.

Dabei ist die Bewertung mit einem KGV von 22,9 für 2024 und einer Dividendenrendite von 2,63 Prozent aktuell recht attraktiv.

Das sehen auch die Analysten bei Bloomberg mehrheitlich so: 17 raten zum Kauf, 12 zum Halten und zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 162,90 Dollar bietet noch ein Potenzial von 11,5 Prozent. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Dividenden-Aktie von Procter&Gamble sogar mit einem Kursziel von 175 Euro zum Kauf. Einen Stopp sollten Anleger bei 120 Euro setzen.

Übrigens: Die Procter&Gamble-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index. In dem Index, welches über ein Zertifikat investierbar ist, befinden sich Aktien mit starker Dividenden und zeitgleich guter Kursentwicklung.

