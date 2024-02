Für diese Champions aus der zweiten Reihe sind die Analysten aktuell besonders optimistisch und sehen bis zu 101 Prozent Kurspotenzial. Zeit, sich diese MDAX-Aktien genauer anzuschauen? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Oftmals blicken Anleger auf den DAX oder große amerikanische Indizes auf der Suche nach spannenden Aktien. Die Realität ist allerdings: abseits der großen Indizes finden sich mitunter sogar spannende Titel. So zum Beispiel im MDAX.

Für diese MDAX-Aktien sind Analysten besonders optimistisch

Im deutschen Index für die Mid Caps gibt einige Titel, die hoch in der Gunst der Analysten stehen. So sehen die Experten bei diesen fünf Aktien jeweils mehr als 50 Prozent Kurspotenzial, bei zweien davon sogar um die 100 Prozent:

Name Kurs (in Euro) Kursziel laut Konsens (in Euro) Upside (in Prozent) Evotec 13,94 28,07 101,27 Delivery Hero 21,95 43,77 99,38 ThyssenKrupp 4,49 7,65 70,48 HelloFresh 11,75 18,63 58,46 Sixt 85,05 133,29 56,71

Allerdings stellt sich die Frage: Sind diese Champions aus der zweiten Reihe und Analystenlieblinge jetzt ein spannendes Investment?

Champions aus der zweiten Reihe: Evotec

Der angeschlagene Biotechnologiekonzern Evotec hat nicht wegen seiner operativen Stärke derart hohe Kursziele, sondern wegen der Abverkäufe in der Vergangenheit. Das MDAX-Unternehmen hat das Vertrauen der Investoren verloren und befindet sich in einer schwierigen Situation.

Spannendes Investment: Nein

Champions aus der zweiten Reihe: Delivery Hero

Delivery Hero hat wie alle Lieferdienste mit der aktuellen Konjunkturlage zu kämpfen, wobei die Situation in Bezug auf Margen & Co. bereits vor der Krise brenzlich war. Trotzdem bietet die stark verprügelte Aktie Aufholpotenzial, wenn die Konjunktur wieder anzieht.

Spannendes Investment: Unter Umständen

Champions aus der zweiten Reihe: Thyssenkrupp

Wer sich eine Turnaround-Story ins Depot legen möchte, für den könnte Thyssenkrupp die richtige Wahl sein. Der Stahlkonzern kämpft mit hohen Energiekosten, muss Kosten sparen, hat allerdings ein bewährtes Geschäftsmodell und eine günstige Bewertung an der Börse.

Spannendes Investment: Unter Umständen

Champions aus der zweiten Reihe: HelloFresh

In einer ähnlichen Situation wie Delivery Hero steckt der Kochboxenlieferant HelloFresh. Die Konjunkturlage und das Ausgabenverhalten der Verbraucher belastet das Unternehmen. Im Falle eines Aufschwungs wäre HelloFresh aber ganz vorn mit dabei.

Spannendes Investment: Unter Umständen

Champions aus der zweiten Reihe: Sixt

Für Value-Investoren interessant könnte die Aktie des Mobilitätsdienstleisters Sixt sein. Was einstmals als Autovermietung anfing, ist heute ein moderner Konzern mit hohen Margen und starken Gewinne. Trotzdem preist die Börse Sixt mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent. Wer ein echtes Value-Schnäppchen machen will, könnte hier an der richtigen Adresse sein.

Spannendes Investment: Ja

