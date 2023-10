Diese Aktie eines Dividendenaristokraten bietet Ihnen sowohl 6,1 Prozent Dividendenrendite als auch satte 30 Prozent Kurspotenzial. Ist es jetzt Zeit sich den Titel zu sichern?

Realty Income ist eine der vielleicht beliebtesten Dividendenaktien unter Privatanlegern. Doch wer die Aktie schon 2022 und davor zu einer Dividendenrendite von durchschnittlich 4,2 Prozent mochte, der wird den Dividendenaristokraten zu einer Ausschüttungsrendite von 6,1 Prozent lieben.

Dividendenaristokrat legt bei der Dividendenrendite auf 6,1 Prozent zu

Denn durch die Zinserhöhungen der Fed ist die Aktie des REITs stark unter Druck geraten. Ursächlich dafür ist, dass die Finanzierungskosten für Immobilien mit steigenden Zinsen wachsen, während der Wert von Häusern und Grundstücken gleichzeitig nach unten geht.

Diese Entwicklung traf zuletzt auf Realty Income, die einer der größten REITs im Markt sind. Zudem belastet die Branche die Angst vor Zahlungsausfällen der Mieter. Anstatt allerdings wie andere Konkurrenten in arge Probleme zu geraten, konnte das Unternehmen seine Dividendenpolitik fortsetzen, seine Schulden refinanzieren und ganz normal weitermachen.

Das liegt nicht zuletzt an den Mietern von Realty, die fast ausnahmslos große Unternehmen wie Walmart. 7Eleven & Co. sind. Diese zahlen auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten ihre Mieten, wobei die Verträge größtenteils noch inflationsindexiert sind.

Trotzdem ist die Aktie aber wegen der gestiegenen Zinsen an der Börse abgewertet worden.

Dividendenaristokrat mit 6,1 Prozent Dividendenrendite und 30 Prozent Kurspotenzial

Dies ist allerdings eher eine Einstiegsgelegenheit für Anleger. So sehen das übrigens auch die Analysten, die dem Wert ein durchschnittliches Kurspotenzial von 30 Prozent attestieren. Gleichzeitig bietet die Aktie wie bereits erwähnt eine hohe Dividendenrendite von 6,1 Prozent und dürfte diese auch trotz der widrigen Umstände weiter zahlen.

Trotzdem bestehen bei dem Investment natürlich auch Risiken, wie mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed. Mehr dazu, wie es dort aussieht erfahren Sie hier: Geht das Zins-Zittern wieder los? Fed-Chef Powell lässt alle Optionen offen

