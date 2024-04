In der kommenden Woche gehen wieder einige spannende Werte Ex-Dividende und bieten zudem bis zu 10 Prozent Dividendenrendite. Grund genug für Anleger in der beginnenden Dividendensaison einen Blick auf die Titel zu werfen:

Die Dividendensaison steht vor der Tür, was bedeutet, dass in den kommenden Tagen und Wochen viele spannende Dividendenaktien ihren Dividenden Ex-Tag haben. Wer die Anteile zu diesem Zeitpunkt hält, hat einen Anspruch auf die angekündigte Ausschüttung.

Dementsprechend kann es jetzt für ausschüttungsorientierte Anleger interessant sein, einen Blick auf die folgenden Aktien mit anstehenden Ex-Dividendentagen zu werfen.

In der kommenden Woche bieten diese Aktien bis zu 10 Prozent Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





ABC Arbitrage – Ex-Dividende: 23.04.2024 – Dividendenrendite: 10,2 Prozent

Antero Midstream – Ex-Dividende: 23.04.2024 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent

ING – Ex-Dividende: 24.04.2024 – Dividendenrendite: 7,4 Prozent

Petrobras – Ex-Dividende: 26.04.2024 – Dividendenrendite: 4,4 Prozent

Schaeffler – Ex-Dividende: 26.04.2024 – Dividendenrendite: 7,1 Prozent

BASF – Ex-Dividende: 26.04.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Österreichische Post – Ex-Dividende: 26.04.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent





Besonders lohnt sich dabei der Blick in der kommenden Woche auf die ING, die unter anderem in Deutschland die beliebteste Bank bei Privatkunden ist. Das Geldhaus hat in den vergangenen zwei Jahren vom Zinsumfeld profitiert, dürfte aber auch bei sinkenden Zinsen hohe Gewinne schreiben. Hintergrund: Sinkende Raten dürften das Investment- und Kreditgeschäft ankurbeln.

Ebenfalls interessant: Am Freitag geht der DAX-Konzern BASF Ex-Dividende. Ob bei dem Chemiekonzern auch in Zukunft eine so hohe Ausschüttung gezahlt werden kann, ist für viele Anleger fraglich. Womöglich könnte das Unternehmen unter neuem Management nicht mehr in die Riege der Hochdividendenwerte fallen.

