Die Aktien von Siemens können am Montag zur Mittagszeit rund drei Prozent an Wert gewinnen. Das steckt dahinter und darum sehen Analysten für den DAX-Konzern jetzt noch wesentlich mehr Kurspotenzial.

Zu den Top-Performern und Zugpferden im DAX gehört am Montag der Industriekonzern Siemens. Die Aktie profitiert dabei primär von zwei Analystenstimmen, die bei dem Wert zum Kauf raten und jetzt noch wesentlich mehr Kurspotenzial sehen.

Analysten sehen bei der Siemens-Aktie noch viel mehr Kurspotenzial

So hat am Montag die Bank of America in einer frisch vorgelegten Studie ihr Kursziel für die Aktie von Siemens deutlich erhöht. Die Experten zogen das Kursziel von 180 Euro auf 210 Euro deutlich nach oben und stuften die Einschätzung von "Neutral" auf "Buy" nach oben.

Ebenfalls positiv äußerten sich die Analysten von RBC Capital. In einer Branchenstudie haben die kanadischen Experten den Wert auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen.

Beide Geldhäuser sprachen in ihren Einschätzungen von einer attraktiven Bewertung. Die Bank of America ging zusätzlich auf die Chancen der Automatisierungssparte ein, die ihre Talsohle erreicht haben soll. Für die kommenden Jahre erwartet man etwas über dem Analystenkonsens liegende Gewinne.

Kann die Siemens-Aktie jetzt deutlich zulegen?

Im Zuge dieser positiven Analystenkommentare macht die Siemens-Aktie am Montag Anstalten, ihre Kurskorrektur nach den letzten Rekorden zu beenden. Sollte ein Durchbruch durch die Marke von 180 Euro erfolgen, dann kann die Aufwärtsbewegung weitergehen.

In diesem Zuge (und unter der Bedingung eines weiter positiven Marktumfeldes) kann die Aufwärtsbewegung bei Siemens über die bisherigen Rekorde hinaus fortgesetzt werden. Der Konsens der Analysten und BÖRSE ONLINE sind optimistisch und sehen Kurspotenzial bis auf 196 bzw. 215 Euro.

TradingView Siemens Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

