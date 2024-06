Die Saisonalität und die Ansicht vieler Analysten spricht aktuell für steigende Kurse an den Märkten. Einige Größen der WallStreet wie Goldman Sachs erwarten sogar eine Sommer-Rallye. Doch dieser Analyst prognostiziert jetzt, dass die Kurse bald deutlich korrigieren werden. Kann das Anleger auf dem falschen Fuß erwischen?

Die meisten Experten gehen davon aus, dass das zweite Halbjahr und insbesondere der Sommer ähnlich verlaufen werden wie die ersten sechs Monate des Jahres 2024, nämlich mit steigenden Kursen. Doch Craig Johnson, technischer Marktstratege von Piper Sandler, glaubt nicht daran. Laut dem Marktbeobachter könnten die Kurse bald deutlich fallen.

Analyst prognostiziert, dass die Kurse bald fallen werden

So schrieb der Analyst in einer kürzlich veröffentlichten Studie, dass die meisten Investoren die eindeutigen roten Flaggen am Aktienmarkt ignorieren würden. Unter anderem sprach Johnson dabei die Konzentration des Marktes auf wenige gut performende Aktien und das schwindende Momentum an.

Der Experte beschrieb die Situation wie folgt: „Wenn beim Autofahren eine Motorwarnleuchte aufleuchtet, würden die meisten Fahrer sicher anhalten und die Bedeutung der Warnleuchte(n) auf dem Armaturenbrett des Autos prüfen. Wie das Armaturenbrett des Autos beginnen auch die Warnleuchten am Aktienmarkt zu blinken, aber die meisten Anleger können sie nicht hören oder sehen, da die FOMO (Angst, etwas zu verpassen) an den Märkten hoch ist und die Anleger einfach die Fahrt genießen.“

Daher glaubt Johnson daran, dass beim S&P500 eine “Wartung” bzw. Korrektur überfällig sei. Letztere soll sich, so der Analyst, noch in den Sommermonaten ereignen.

Bleibt die Sommer-Rallye jetzt doch aus?

Dementsprechend steht Johnson mit seiner Meinung einer Fülle von Experten gegenüber, die für den Sommer eigentlich weiter steigende Kurse prognostiziert haben. Zudem spricht die Saisonalität der Präsidentschaftswahljahre gegen die These des Marktbeobachters. Momentan sieht es dementsprechend nach einer Sommer-Rallye aus.

Dass nach einer Aufwärtsbewegung von 15 Prozent im S&P500 und bei einem Index-KGV von 21,6 eine Korrektur jederzeit möglich ist, ist trotzdem ein Faktor, den Anleger definitiv nicht unterschätzen sollten.

