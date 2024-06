Die Experten von Morningstar verraten, dass US-Experten aktuell diese 3 europäischen Aktien kaufen. Welche Papiere davon unterbewertet sind und welche Chancen Anleger sich jetzt nicht entgehen lassen sollten.

In der neuesten Auswertung von Morningstar haben die US-Experten geschaut, welche europäischen Aktien von den besten Fondsmanagern der USA am meisten gekauft werden. Heraus kam eine Liste von 3 Aktien:

Morningstar verrät: Diese 3 unterbewerteten Aktien kaufen die Fondsmanager jetzt

1. BNP Paribas

2. ASML

3. Airbus

Dabei sagt Morningstar-Expertin Susan Dzuibinski zur BNP Paribas-Aktie: "Während BNP eine der schwächeren Bilanzen der von Morningstar abgedeckten europäischen Banken aufweist, hat die Bank im letzten Jahrzehnt bemerkenswert konstante Gewinne gemeldet. Allerdings lagen die Zinssätze im letzten Jahrzehnt größtenteils bei oder unter Null, und die Rückkehr zur Normalität in der Geldpolitik in der Eurozone sollte eine strukturelle Steigerung der Rentabilität der BNP auf eine niedrige zweistellige Rendite auf das materielle Eigenkapital unterstützen." Dabei sieht Morningstar noch ein Kurspotenzial von 39 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie.

Doch wie sieht es bei ASML und Airbus aus?

Übrigens: Goldman Sachs erwartet aus diesen erstaunlichen Gründen, dass der Monat Juli an der Börse sehr stark wird:

Unterbewertete Aktien von Airbus und ASML im Check

So sagt Morningstar auch, dass die ASML-Aktie trotz der Rallye im Chip-Bereich grundsätzlich noch unterbewertet ist und nun über einen noch größeren Burggraben verfügt: "Der zweite Name auf unserer Liste internationaler Aktien, die Topmanager kaufen, ist ASML. Morningstar ist der Ansicht, dass das Unternehmen einen großen wirtschaftlichen Vorsprung geschaffen hat, der es ihm ermöglichen sollte, sich zwei Jahrzehnte oder länger gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Die Maschinen von ASML halten mehr als 30 Jahre und sorgen für wiederkehrende Serviceeinnahmen. Wir gehen davon aus, dass ASML dank seiner starken Wettbewerbsposition das Wachstum des gesamten Halbleitermarktes übertreffen wird." Dabei setzte Morningstar erst kürzlich das Kursziel auf 990 Dollar. Dies ist zwar Stand jetzt erreicht, doch dies bedeutet aktuell lediglich, dass ASML zu einem fairen Wert handelt. Dies bedeutet keine Überbewertung.

Und letztlich haben die US-Experten auch noch Airbus auf der Liste derjenigen Aktien, die von den Fondsmanager in den USA aktuell stark gekauft werden. "Wir glauben, dass Airbus der dominierende Partner in einem Duopol der kommerziellen Luft- und Raumfahrt ist, da seine A320-Flugzeugfamilie den traditionellen Markt für Schmalrumpfflugzeuge von Boeing trennt und Anteile am attraktiven Mittelstreckenmarkt gewinnt. Wir glauben, dass Airbus aufgrund der Langlebigkeit seiner immateriellen Vermögenswerte und der mit seinen Produkten verbundenen Umstellungskosten ein Wide Moat-Rating erhält. Um die Nachfrage zu befriedigen, steigert Airbus die weltweite Jet-Produktion so schnell, wie es seine Lieferkette zulässt." Und so sieht Morningstar noch ein Kurspotenzial von 20 Prozent bei der Airbus-Aktie.

Und lesen Sie auch: Goldman Sachs enthüllt: So überraschend stark werden Aktien im Juli

oder: Großes Nachholpotenzial: Jetzt in MSCI World Small Cap ETF und Nebenwerte-Aktien umschichten?