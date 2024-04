Auch Dr. Hendrik Leber, einer von Deutschlands bekanntesten Wirtschafts-Experten, ist von künstlicher Intelligenz an der Börse überzeugt. Besonders ein Wert hat es ihm angetan: die KI-Aktie Palantir. Warum er in ihr so viele Chancen sieht

Dr. Hendrik Leber ist einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands. Der geschäftsführende Gesellschafter von ACATIS hat jahrzehntelange Erfahrung an der Börse und ist für viele Anleger ein Vorbild.

Und auch dieser Experte ist überzeugt: künstliche Intelligenz ist an der Börse eines der entscheidenden Themen. Dabei begeistert ihn vor allem ein Wert: die KI-Aktie Palantir. Doch was macht die Aktie des Datenspezialisten für ihn so besonders?

Darum begeistert Top-Experten Dr. Hendrik Leber die Palantir-Aktie

Palantir ist ein bekannter Daten-Spezialist, der Regierungsbehörden und Unternehmen hilft, ihre Daten zu ordnen, zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen.

Dr. Leber ist vor allem vom CEO des KI-Unternehmens, Alex Karp, überzeugt. „Der Chef von Palantir begeistert mich als Person. Er hat übrigens in Frankfurt in Philosophie auf deutsch promoviert“, so der Experte. „Und er sagt: Seine KI ändert den Lauf der Weltgeschichte. Denn diese KI wird zum Beispiel in der Ukraine im Krieg eingesetzt, in Israel und sicherlich an einigen anderen Stellen des Militärs.“

Leber erklärt weiter: „Das sind Firmen, die für die Öffentlichkeit kaum sichtbar sind. Darum glaube ich, dass die Spezialisten in der KI zunehmend wichtiger werden“.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.