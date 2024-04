Ziehen Aktien wie Palantir bald über 50 Prozent an? Der bekannte Tech-Analyst Dan Ives von Wedbush verrät sechs KI-Aktien, die in der bevorstehenden Gewinnsaison besonders profitieren sollten

Die nächste Berichtssaison steht schon in den Startlöchern, denn das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres wurde von den meisten Unternehmen bereits beendet. Große Aufmerksamkeit wird dabei auf Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft & Co. gelegt.

Denn diese Aktien konnten zuletzt enorm von der ungebrochenen Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI) profitieren und erfreuten Anleger außerdem mit hervorragenden Quartalsberichten. Einige Anleger fragen sich daher, ob es bei diesen Aktien überhaupt noch weiter bergauf gehen kann oder ob der KI-Hype mittlerweile nicht schon in den Kursen eingepreist ist.

Geht es nach Daniel Ives, Analyst von Wedbush und weltbekannter Tech-Experte, ist es noch lange nicht vorbei mit der Begeisterung um die Tech-Giganten. Er nennt sechs Aktien, die in der nächsten Gewinnsaison ordentlich abräumen könnten – und das sollte sich dann wiederrum positiv auf die Aktienkurse auswirken.

Top-Tech-Experte prophezeit: Diese 6 bekannten Tech-Aktien zählen in der nächsten Berichtssaison zu den Gewinnern

So nennt Daniel Ives die Aktien Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon und Palantir als Kandidaten, die im ersten Quartal besonders von der Nachfrage nach KI-Produkten und -Dienstleistungen profitiert haben sollten, berichtete das Finanzportal „TipRanks“.

Im Februar erklärte Ives außerdem: „Die KI-Revolution steht gerade erst am Anfang“, berichtete „TheStreet“. Und: „Wir schätzen, dass in den nächsten zehn Jahren zusätzliche KI-Ausgaben in Höhe von einer Billion US-Dollar getätigt werden“.

Wedbush steckt das Kursziel für Nvidia bei 1000 US-Dollar – das entspricht aktuell einer Kurschance von 14 Prozent. Das Wachstum beim Gewinn je Aktie schätzt der Analaysten-Konsens auf über 500 Prozent auf 5,48 US-Dollar, der Umsatz könnte um über 200 Prozent auf 24 Milliarden US-Dollar steigen. Für Microsoft sieht Dan Ives das Kursziel bei 500 US-Dollar – ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent. Besonders spannend ist jedoch Ives Einschätzung von Palantir. Denn hier winken über 50 Prozent Kurschance…

50% Kurschance für Palantir – jetzt einsteigen?

Besonders hervor sticht Daniel Ives Kursziel zur Aktie von Palantir. Denn hier steckt er das Kursziel bei 35 US-Dollar. Das entspricht derzeit einer Kurschance von über 50 Prozent. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Aktie bereits vergangenes Jahr über 50 Prozent gestiegen ist und auch seit Jahresanfang schon wieder fast 40 Prozent im Plus liegt.

Als Datenanalyst ist Palantir ein großer Nutznießer des KI-Trends, da Daten nun mal der Grundbaustein einer jeden KI ist. Einige Analysten scheinen allerdings zu denken, dass diese Vorteile bereits im Kurs eingepreist sind. Denn ein durchschnittliches Kursziel von 19,50 US-Dollar liegt unter dem derzeitigen Kurs von etwa 23 US-Dollar. Außerdem rät die Mehrheit der Analysten zum Halten.

Die Aussichten auf die Ergebnisse des ersten Quartals stimmen dennoch zuversichtlich. So könnte der Umsatz um über 17 Prozent steigen und der Gewinn je Aktie sogar über 600 Prozent auf 0,08 US-Dollar. Auch für das Gesamtjahr sieht es gut aus: Der Umsatz könnte auch hier zweistellig um 20 Prozent steigen und der Gewinn je Aktie um über 250 Prozent auf 0,33 US-Dollar. Allerdings gilt die Aktie mit einem Beta von 2,81 auch als äußerst riskant.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies, Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C), Amazon.