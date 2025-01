Jetzt kaufen und in zehn Jahren kassieren? Forbes hat eine exklusive Liste mit sechs genialen Aktien für das nächste Jahrzehnt erstellt.

Sie kennen dieses Gedankenspiel sicher: Hätten Sie nur schon vor zehn Jahren in den heutigen E-Commerce-Giganten Amazon investiert… in den KI-Börsen-Star Nvidia. Dieses kleine Spiel kann einem schnell Kopfschmerzen bereiten. Muss es aber gar nicht:

Zwar können Anleger an der Vergangenheit nichts ändern – die Zukunft kann man aber sehr wohl beeinflussen und einfach schon jetzt auf die Aktien setzen, die dafür in den nächsten zehn Jahren so richtig durchstarten können.

Und das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat sich nun genau nach diesen Kandidaten auf die Suche gemacht – und sie gefunden. Sechs Wachstumsaktien, die laut den Experten für das nächste Jahrzehnt eine geniale Wahl sind.

Die besten 6 Wachstumsaktien für das nächste Jahrzehnt laut Forbes

Forbes identifizierte hierfür die drei Branchen Technologie, Energie und das Gesundheitswesen als besonders wachstumsstark für die kommenden zehn Jahre. Für diese Branchen suchten die Experten anschließend nach Aktien, die über ein EPS-Wachstum von mindestens 20 Prozent verfügen und ein Umsatzwachstum von mindestens zehn Prozent. Die Fünfjahresprognose des Gewinns je Aktie (EPS) soll bei mindestens zehn Prozent liegen und die Eigenkapitalrendite über dem historischen Zehnjahresdurchschnitt des jeweiligen Unternehmens.



Außerdem soll die Mehrheit der Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, die Schuldenquote soll unter eins liegen und das Unternehmen soll über eine Marktkapitalisierung von mindestens zehn Milliarden US-Dollar verfügen.

Und folgende sechs Mega-Wachstumsaktien für das nächste Jahrzehnt kamen dabei heraus:

- Dynatrace

- Nvidia

- First Solar

- Boston Scientific

- Medpace Holdings

- Schlumberger

