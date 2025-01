Die Quartalszahlen der SAP-Aktie hatten für Anleger einen kleinen Schreck-Moment inpetto. Insgesamt dürfte die Wachstumsstory aber weitergehen. Worauf Anleger bei SAP jetzt achten sollten und warum die Aktie nicht zu stoppen ist.

Zwar lag der Gewinn von SAP mit 3,14 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahr. Dies sorgte für einen kleinen Schrecken bei Anlegern. Doch dies war das Ergebnis aus den einmaligen Kosten, die für den Arbeitsplatzabbau und damit die Effizienzsteigerung aufgewendet werden mussten. Denn der Rest des Zahlenwerks konnte sich durchaus sehen lassen. Doch sorgt das jetzt für neue Rekorde bei der SAP-Aktie?

SAP-Aktie mit neuem Rekord

Direkt nach den Quartalszahlen konnte die SAP-Aktie am Dienstagmorgen einen neuen Rekordkurs bei rund 269 Euro verbuchen. Danach nahmen Anleger ein paar Gewinne mit. Doch insgesamt können Anleger mit dem Zahlenwerk sehr zufrieden sein. So klettere der Umsatz von SAP im vierten Quartals 2024 im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Vor allem ein starker Anstieg bei den Aboverträgen im Cloudbereich für die Kernsoftare war dafür verantwortlich. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg noch deutlich stärker als der Erlös um 24 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Hier konnte SAP sogar die Analystenerwartungen schlagen. Zudem stieg der Nettogewinn 35 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro an.

SAP-Aktie auf neuen Rekorden - Jetzt weiter kaufen?

Unmittelbar nach den Quartalszahlen erneuerten Morgen Stanley (Kursziel 285 Euro), die Baader Bank (230 Euro), Stifel (265 Euro), M.M.Warburg (230 Euro) und die BNP Paribas (295 Euro) ihre Kaufempfehlungen. Einzig die M.M.Warburg rät zum Halten.

Anleger sehen aber auch, dass nicht mehr alle Analysten ein hohes Kurspotenzial sehen. Deswegen bleiben diejenigen, die bereits investiert sind, einfach am Ball. Wer überlegt, neu einzusteigen, der sollte einen Rücksetzer auf die 50-Tage-Linie für einen besseren Einstiegszeitpunkt abwarten.

Ansonsten ist die Wachstumsstory bei der SAP-Aktie weiterhin völlig intakt und Anleger warten darauf, dass sich die Aktie auf ein neues Hoch katapultiert.

