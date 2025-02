Nach Novo Nordisk legt auch Konkurrent Eli Lilly Zahlen für das vergangene Jahr vor – und kann ebenfalls überraschen. Gibt es an der Börse jetzt einen neuen Favoriten unter den Pharma-Aktien?



Bereits am Mittwoch hatte der dänische Konzern Novo Nordisk mit seinem neuen Zahlenwerk an der Börse ein kleines Feuerwerk gezündet, so gut wurde die Bilanz von Anlegern aufgenommen. Warum bei der Pharma-Aktie aber auch etwas Vorsicht mit dabei sein sollte, können Sie hier nachlesen: +25% und eine Dividenden-Überraschung bei Novo Nordisk: Zieht die Eli Lilly-Aktie jetzt mit?



Am Donnerstag zog dann der schärfste Konkurrent Eli Lilly mit einer eigenen Bilanz nach. Beide Unternehmen liefern sich aktuell einen heißen Kampf um die besten Wirkstoffe zur Gewichtsreduktion. Sowohl Novo Nordisk mit dem Mittel Wegovy als auch Eli Lilly mit Zepbound konnten dabei in der Vergangenheit große Erfolge feiern. Das bestätigen jetzt auch nochmal die Zahlen für 2024 bei den Amerikanern.



Eli Lilly steigert Umsatz um fast ein Drittel

Ein florierendes Geschäft mit seinen Diabetes- und Abnehmmitteln hat dem US-Pharmahersteller Lilly 2024 ein überraschend starkes Schlussquartal beschert. Im gesamten Jahr schoss der Umsatz um fast ein Drittel auf gut 45 Milliarden US-Dollar in die Höhe, wie der Konzern am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. "2024 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Lilly", sagte Konzernchef David Ricks. Und ebenso erfolgreich soll das Jahr 2025 werden. Die im Januar veröffentlichte Umsatzprognose wurde bekräftigt.

Demnach plant der Konzern einen Umsatzanstieg auf 58 bis 61 Milliarden US-Dollar – das wäre ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das von Analysten stark beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2025 zudem bei 22,50 bis 24 Dollar landen, die Branchenexperten rechneten zuletzt im Schnitt mit 23,17 Dollar. Im vergangenen Jahr hatte sich diese Kennziffer mit 12,99 Dollar je Aktie mehr als verdoppelt. Als Reaktion auf die Zahlen legte die Eli Lilly-Aktie vorbörslich um die 3,5 Prozent zu und setzte damit eine gerade angestoßene Erholung fort. Gut möglich, dass der Wachstumsschub der Aktie die Papiere von Novo Nordisk genauso stützt, wie das am Mittwoch umgekehrt der Fall war.



Novo Nordisk oder Eli Lilly: Anleger haben die Qual der Wahl

Aktuell bereiten sich beide Unternehmen auf die nächste Generation der Abnehmmittel vor. Geforscht wird an neuen Spritzen mit höherer Wirkung bei der Gewichtsreduktion oder Medikamenten in Pillenform. Zuletzt hatte Novo Nordisk hier mit seinem Wirkstoff CagriSema einen Rückschlag erlitten, das Rennen um den Wachstumsmarkt ist aber noch lange nicht entschieden.

Gut möglich, dass in dem Markt für Abnehmmedikamente, der laut Experten bis zum Jahr 2030 um die hundert Milliarden US-Dollar wert sein soll, Platz für mindestens zwei Unternehmen ist, die Anleger reich machen können. Kursschwächen sind sowohl bei Eli Lilly als auch Novo Nordisk also gerade Kauftage.



