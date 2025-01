Das Duell der Pharma-Giganten Eli Lilly und Novo Nordisk geht im Jahr 2025 in eine neue Runde. Aber wer ist gerade Platzhirsch – und wer Herausforderer? Und welche Aktie hat die bessere Perspektive?



Das Jahr 2024 endete für die Pharma-Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly mit einem Knall. Enttäuschende Studiendaten zu dem Adipositas-Medikament CagriSema schickten die Aktie von Novo Nordisk im Dezember in den Keller. Statt einer von dem Unternehmen erwarteten Gewichtsreduktion von etwa 25 Prozent reichte es nur für 22,7 Prozent. Das „ältere“ Konkurrenzprodukt von Eli Lilly ist damit fast genauso wirksam. Die Meldung war für Novo Nordisk der Tiefpunkt einer gebrauchten zweiten Jahreshälfte.



Schafft Novo Nordisk ein Comeback?

Nach einem Rekordhoch im August 2024 knickte die Aktie von Novo Nordisk um 40 Prozent ein. Obwohl es fundamental bei den Dänen noch gut aussieht, da der Hype um Abnehm-Medikamente wie Wegovy in den nächsten Jahren wachsen dürfte, erwarten Anleger für 2025 mehr in dem Bereich. Und eine Neuigkeit zu den Forschungsbemühungen für eine Behandlung von Alzheimer wären in diesem Zuge ebenfalls schön.

Die angeschlagene Aktie hat in den nächsten Monaten im besten Fall also einiges aufzuholen. Ein Comeback scheint aufgrund des günstigen Marktumfeldes nicht unwahrscheinlich, wodurch die derzeitige Kursschwäche für Anleger zu einer attraktiven Gelegenheit zum Einstieg werden könnte. Das durchschnittliche Kursziel an der Wall Street verspricht mit derzeit 147,8 US-Dollar ein Upside von fast 70 Prozent. Der Wert liegt deutlich über den etwa 35 Prozent Upside der Eli Lilly-Aktie, die sich aber derzeit als das stabilere Investment präsentiert.



Eli Lilly gilt es zu schlagen

Für die Eli Lilly-Aktie verlief das letzte Jahr trotz Kursrücksetzern erfolgreich. 2024 stiegen die Aktien der Amerikaner um ein weiteres Drittel. Über fünf Jahre gerechnet versechsfachte sich sogar der Kurs. Großen Anteil daran hat das zunächst für die Behandlung von Diabetes zugelassene Medikament Mounjaro, das seit einem Jahr mit dem Namen Zepbound in den USA und Europa zur Reduktion von starkem Übergewicht zugelassen ist.

Und obendrauf erteilte die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Medikament Ende des letzten Jahres noch eine Zulassung als Therapieform gegen Schlafapnoe. An der Eli Lilly-Aktie führt 2025 also kein Weg vorbei, oder doch?



Eli Lilly und Novo Nordisk können sich beide für Anleger als Glücksgriffe erweisen

Das Jahr 2025 ist noch mehr als jung und ein eindeutiger Favorit unter den beiden Pharma-Aktien nicht auszumachen. Klar ist aber, dass das Potenzial der Abnehm-Medikamente noch lange nicht ausgeschöpft ist. Aufgrund von Produktionsschwierigkeiten und Einschränkungen bei der Kostenübernahme har derzeit laut den Experten von Morgan Stanley nur ein Bruchteil der Patienten überhaupt Zugriff auf die Mittel der Konzerne.

Analysten erwarten, dass beide Wettbewerber ihre Umsätze in den nächsten zwei Jahren stark steigern dürften, gleichzeitig sorgen in dem heiß gelaufenen Markt schon einzelne Negativschlagzeilen für heftige Kursabstürze. Anleger werden 2025 bei beiden Titeln starke Nerven brauchen, langfristig gesehen haben aber auch beide Titel ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft.



