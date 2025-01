Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall fällt am Freitag unter eine wichtige Marke. Ist für Anleger jetzt schon der perfekte Zeitpunkt, um bei dem Titel einzusteigen? Oder zahlt sich etwas Geduld noch mehr aus?



Die Aktie des Rüstungskonzerne Rheinmetall gehörte im Jahr 2024 zu den erfolgreichsten Werten im DAX und stieg an der Börse zeitweise um über 100 Prozent. Vor allem die zweite Jahreshälfte und speziell die Zeit nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten war für den Titel von neuen Allzeithochs geprägt.

Die Entwicklung des Krieges in der Ukraine mit möglichen Friedensverhandlungen hatte in der Vergangenheit aber auch immer zu teils kräftigen Gewinnmitnahmen geführt, die sich für Anleger allerdings zu Kaufgelegenheiten entwickelt haben. Ist so eine Situation jetzt wieder gekommen?



Rheinmetall-Aktie fällt unter 600 Euro

Am Freitag war es soweit. Nach der beeindruckenden Rallye im letzten Jahr rutschte die Rheinmetall-Aktie zum ersten Mal seit längerer Zeit zwischenzeitlich unter die Marke von 600 Euro. Ein Abgesang auf den DAX-Star ist der Abschwung aber keineswegs, schon in der Vergangenheit hatte die Aktie nach einer Rallye über einen gewissen Zeitraum an Energie verloren, um dann noch stärker zurückzukehren.

Die Vorzeichen für die Entwicklung des Unternehmens bleiben nämlich weiterhin positiv. Vorstandschef Armin Papperger kündigte unlängst an, den Umsatz des Konzerns bis zum Jahr 2027 verdoppeln zu wollen – von 10 auf dann 20 Milliarden Euro. Hinzu kommen ein geplanter europäischer Rüstungsfonds von 500 Milliarden Euro, Kooperationen mit Rüstungsriesen wie der italienischen Firma Leonardo und eine Stärkung der eigenen Marktposition in den USA durch Übernahmen.

Es gab durchaus schon schlechtere Zeiten, um auf den Erfolg von Rheinmetall zu wetten. Der deutsche Rüstungssektor dürfte in den kommenden Jahren in der Breite von den Aufrüstungstendenzen der westlichen Welt profitieren. Aber ist der aktuelle Kursrücksetzer jetzt die perfekte Gelegenheit zum Einstieg?



Müssen Anleger bei Rheinmetall jetzt zuschlagen?

Betrachtet man sich das durchschnittliche Kursziel der Experten von über 762 Euro für die Rheinmetall-Aktie, dürfte sich derzeit jeder größere Rücksetzer für langfristige Anleger besonders lohnen. Kurzfristige Kursschwankungen könnten die Aktie aber noch bis zu den Unterstützungs-Marken von etwa 550 Euro drücken. In jedem Fall ist der Rutsch unter 600 Euro für Rheinmetall-Aktionäre kein Grund zur Sorge, sondern im besten Fall eine Chance.

Mit Material von dpa-AFX



