In einer neuen Studie hat Eli Lilly mit seinem Wirkstoff zur Gewichtsreduktion den Wettbewerber Novo Nordisk klar geschlagen. Anleger sollten einen Fehler jetzt aber auf keinen Fall begehen.



Diese Zahlen haben kürzlich die Aktien der Pharmagiganten Novo Nordisk und Eli Lilly durchgerüttelt. In einer von Eli Lilly gesponserten Studie, die die Wirkung der Abnehmspritzen Zepbound von Lilly und Wegovy von Novo Nordisk bei Patienten über 72 Wochen verglich, schnitten die Amerikaner mit ihrem Mittel wesentlich besser ab. In dem besagten Zeitraum verloren Patienten, die mit Zepbound behandelt wurden, im Schnitt 20,2 Prozent ihres Gewichts, während Wegovy nur auf einen Wert von 13,7 Prozent kam.

Bei Zepbound handelt es sich um einen GIP- und GLP-1-Rezeptoragonist, Wegovy ist dagegen ein mono-GLP-1-Rezeptoragonist. Die Ergebnisse hatten auch Auswirkungen auf die Aktien. Die Papiere von Novo Nordisk fielen nach der Meldung um knapp zwei Prozent. Eli Lilly verzeichnete im Gleichschritt ein Plus von zwei Prozent.



Anleger sollten Aktie von Novo Nordisk jetzt nicht abschreiben

Novo Nordisk ist durch die Resultate für Anleger aber keinesfalls unattraktiver geworden. Allein der Umstand, dass das Marktvolumen für Mittel zur Gewichtsreduktion bis zum Ende des Jahrzehntes auf einen Wert von 130 Milliarden US-Dollar anwachsen soll, dürfte Börsianern genug Vertrauen darin geben, dass die Branche Platz für mehrere Erfolgsgeschichten bietet.

Zumal Novo Nordisk der erste Player mit entsprechenden Wirkstoffen auf dem Markt war. Viel wichtiger ist aber: Die Dänen bleiben nicht stehen – und haben womöglich schon den nächsten Blockbuster in der Hinterhand.



Neues Mittel von Novo Nordisk könnte Eli Lilly übertrumpfen

Zu einer neuen Kombinationstherapie mit dem Namen „CagriSema“ sollen noch bis zum Ende des Jahres Daten aus einer fortgeschrittenen Studie veröffentlicht werden. Die Abnehmspritze hat laut Novo Nordisk das Potenzial, das Gewicht der Patienten um 25 Prozent zu reduzieren. Damit läge man sogar wieder vor Eli Lilly. Zudem arbeiten mehrere Unternehmen wie Novo Nordisk an der nächsten Generation von Wirkstoffen zur Gewichtsreduktion, zu der unter anderem auch Pillen gehören, die die Zielgruppe für die Stoffe erheblich erweitern könnten.

In naher Zukunft dürfte außerdem nicht nur die Menge an verlorenem Gewicht für den Erfolg eines Konzerns eine Rolle spielen, sondern auch die Zahl und Stärke von Nebenwirkungen, zu denen die Studienlage momentan noch uneindeutig oder nicht vollständig ist. Einen klaren Sieger zwischen Eli Lilly und Novo Nordisk gibt es also noch nicht.

