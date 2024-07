Warum sollten Anleger jetzt auf Öl-Aktien setzen? Und welche Rohstoffe kauft ein deutscher Energie-Professor jetzt, weil sie in Zukunft stark gebraucht werden? Wir haben die Antworten.

"Selbst wenn Deutschland weniger Öl und Kraftstoffe verbrauchen will, so werden sie einfach woanders auf der Welt verbraucht", sagt Professor Fritz Vahrenholt. "Deswegen habe ich in meinem Portfolio natürlich ganz klassische Öl-Aktien", sagt der Honorar-Professor der Universität Hamburg und ehemalige Manager der Erneuerbaren-Sparten bei Shell und RWE. Doch auf welche Aktien und Rohstoffe setzt er konkret?

Rohstoff-Professor: Auf diese Öl-Aktien setze ich

Dabei setzt Fritz Vahrenholt aber nicht auf europäische Öl-Aktien wie eine Shell oder eine BP. Denn diese würden ja auch immer mehr auf Erneuerbare Energien setzen und seien keine reinen Öl-Aktien mehr. "Ich setze ganz klassisch auf eine ConocoPhillips oder auf eine Chevron", sagt Vahrenholt. "Die Welt braucht weiterhin Öl und diese Unternehmen sorgen dafür."

Und der Energie-Professor fährt fort: "Das gilt auch für die Rohstoffe. Jetzt hatten wir so eine kleine Delle, aber die gesamte Transformation, die ja stattfinden wird, zum Teil jedenfalls in mehr Elektrifizierung. Es geht ja nicht nur Deutschland, denn weltweit sind immer noch hunderte von Millionen Menschen ohne Anschluss ans Stromnetz."

Doch auf welche Rohstoffe setzt er konkret?

Auf diese Rohstoffe setzt Professor Vahrenholt

So erklärt Professor Vahrenholt, dass für die Elektrifizierung der Welt Kabel verlegt werden müssten. "Das heißt, du brauchst Kupfer, du brauchst Nickel, du brauchst alle diese Metalle."

Zudem gibt der Professor zu bedenken, dass auch grüne Energie nicht so sauber sei, wie viele Menschen gerne denken. Zwar würden viele Grüne sagen: Jetzt verbrauchen wir weniger Öl. Ja, aber dadurch entstehen natürlich riesige Bergbaugruben, um Kupfer, Kobalt, Nickel und Zink zu fördern. Deswegen setze ich auch auf die Rohstoffe, denn der Wohlstand der Menschheit hängt auch an der Elektrifizierung, völlig klar. Und die wird jetzt unabhängig von der Energiewende weltweit stattfinden und deswegen brauchen wir Rohstoffe. Übrigens auch Uran. Denn selbst Uran ist schon mächtig angestiegen und natürlich habe ich auch diesen Rohstoff im Portfolio."

Warum Deutschland wegen seiner Energie-Politik jedes Jahr 200.000 Arbeitsplätze verliert, auf welche Aktien im Bereich Erneuerbare Energien man setzen kann und wie spannend es beim Metall Kupfer wird, das verrät Professor Vahrenholt jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

