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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

ConocoPhillips

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WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 66,65 71,35 59,48 54,75 56,63
    Nettogewinn (Mrd) 10,44 11,45 7,99 9,25 10,96
    Gewinn/Aktie 8,85 9,72 6,36 7,82 9,08
    Dividende/Aktie 3,56 3,39 3,18 2,52 2,11
    Rendite (%) 2,94 2,81 3,40 2,54 1,82
    KGV 13,38 12,60 14,72 12,68 12,78
    KUV 2,10 2,02 2,04 2,34 2,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ConocoPhillips ist ein international tätiger Öl- und Energiekonzern, der Öl, Erdgas, Flüssiggase und Bitumen fördert, raffiniert, transportiert und vermarktet. Der Konzern verfügt über zahlreiche Förderprojekte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Der Konzern ist auch im Geschäft mit Schiefer und Ölsand sowie im Bereich Biodiesel engagiert. Das operative Geschäft gliedert sich in die sechs Regionalsegmente Alaska, Lower 48 (Aktivitäten in den USA und im Golf von Mexiko), Kanada, Asien-Pazifik sowie Europa, Naher Osten und Nordafrika und Sonstige Internationale. ConocoPhillips ist inzwischen in mehr als 30 Ländern weltweit vertreten. 1875 wurde Conoco Inc. von Isaac E. Blake und 1888 Phillips Petroleum Co. von den Brüdern Phillips gegründet. Im August 2002 fusionierten beide zur ConocoPhillips. 2006 kam der Erdgas-Spezialist Burlington hinzu.

    Offizielle Webseite: https://www.conocophillips.com

    Aktionärsverteilung