Diese 20 Aktien aus Europa weisen alle ein sehr niedriges KGV von unter 5,5 auf und haben eine Dividendenrendite von bis zu 16,46 Prozent. Auf welche Dividenden-Aktien aus dem Stoxx Europe 600 Anleger jetzt setzen sollten.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei Europa-Aktien

Bloomberg Hohe Dividenden, niedrige KGVs

Diese 20 Aktien aus dem Stoxx Europe 600 Index, dem europäischen Aktien-Index mit den 600 wertvollsten Börsenunternehmen des alten Kontinents, weisen allesamt ein sehr niedriges KGV auf. Wir haben die Liste oben nach dem KGV gefiltert und dann diejenigen Aktien herausgestrichen, die eine Dividendenrendite von unter 4,0 Prozent aufweisen.

So steht also Energean mit einem KGV von 2,4 und einer Dividendenrendite von 15,45 Prozent an der Spitze der Liste. Allerdings befindet sich die Energean-Aktie kurzfristig in einem soliden Abwärtstrend, sodass Anleger diese Aktie vorerst beobachten. Der langfristige Trend ist beim britischen Unternehmen, welches sich auf die Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen mit Schwerpunkt auf Erdgas spezialisiert hat, noch intakt.

Und an zweiter Stelle kommt dann auch direkt schon mit der Porsche Holding eine deutsche Aktie. Diese weist ein KGV von 2,6 und eine Dividendenrendite von 6,46 Prozent auf. Allerdings befindet sich die Porsche Holding Aktie seit Sommer 2021 in einem satten Abwärtstrend und verlor in dieser Zeit bereits mehr als 50 Prozent. Anleger sollten vorerst nicht neu einsteigen, sondern abwarten, bis der Trend dreht. Auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Beobachten der Porsche-Aktie. Doch welche Dividenden-Aktie können Anleger denn dann kaufen?

Bis zu 16,46 Prozent Dividende mit Europa-Aktie - Die Favoriten

Tatsächlich befinden sich viele dieser Dividenden-Aktien in einem Abwärtstrend. Trotz hoher Dividenden sollte man nicht ins sogenannte fallende Messer greifen. Besser ist es, auf Aktien zu setzen, die sich in einem Aufwärtstrend befinden.

Und hier gibt es drei Stück, die sich anbieten: Zum einen ist das das polnische Tankstellen- und Mioneralöl-Unternehmen Orlen. Die Polen weisen ein KGV von 4,7 für 2024 und eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent auf. Die Orlen-Aktie ist durchaus schwankungsanfällig, weswegen Anleger zunächst eine kleine Position eröffnen und sich dann die Entwicklung anschauen. Doch das Papier befindet sich über der 50-Tage-Linie und auch über der 200-Tage-Linie.

Und auch die Frontline-Aktie befindet sich in einem tollen Aufwärtstrend. Hier rät BÖRSE ONLINE zum Kauf mit einem Kursziel von 22 Euro. Frontline ist dabei ein Erdöl-Beförderungsunternehmen in Zypern und Norwegen. Die Dividendenrendite beträgt hohe 16,46 Prozent und das KGV liegt bei 5,0 für 2024.

Und tatsächlich befindet sich auch die Commerzbank-Aktie ganz neu in einem zarten Aufwärtstrend. Prüfen Sie, wenn Sie diesen Artikel lesen, ob sich die Commerzbank immer noch über der 50-Tage-Linie und über der 200-Tage-Linie befindet. Momentan bietet die Commerzbank-Aktie ein KGV von 5,2 und eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 14,50 Euro.

Es gibt also durchaus ein paar sehr gute bewertete Dividenden-Aktien mit niedrigem KGV, die sich jetzt lohnen. Doch Anleger sollten immer auch genau prüfen, ob sich eine Aktie in einem Abwärtstrend befindet.

Und lesen Sie auch: Dividenden-Riese Procter&Gamble mit starken Quartalszahlen – Jetzt kaufen?

oder: Super-Dividenden und niedrige KGVs bei US-Aktien: Bis zu 8,54 Prozent Dividendenrendite mit S&P 500 Titeln