Polski Koncern Naftowy Orlen

Unternehmensprofil

Der ORLEN-Konzern bezeichnet sich als marktführend in der Erdölindustrie in Mittel- und Osteuropa. Die ORLEN Gruppe verwaltet mehrere Raffinerien, davon drei in Polen (Pock, Trzebinia und Jedlicze), zwei in der Tschechischen Republik (Litvinov und Kralupy) und eine in Litauen (Mazeiku). Die Jahreskapazität beim Rohöl beläuft sich auf mehr als 32 Millionen Tonnen. Die Gruppe ist zudem ein großer Hersteller von Petrochemikalien, auf denen Produkte von Chemieunternehmen basieren. Außerdem ist ORLEN alleinige Gesellschafterin der ORLEN Deutschland, die Kraftstoff über eine Kette von Tankstellen unter der Marke STAR in Deutschland vertreibt. 2022 vollzog ORLEN die Übernahme der bis dato börsennotierten Grupa LOTOS S.A. gegen die Ausgabe von Aktien. Lotos war der zweitgrößte Kraftstoffraffineriebetreiber in Polen. Im gleichen Jahr erfolgte die Fusion mit der zuvor ebenfalls börsennotierten Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Offizielle Webseite: www.orlen.pl