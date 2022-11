Auch die europäischen Aktien haben eine starke Rally hinter sich. Vergangene Woche war die sechste Woche mit Gewinnen am Stück. Und mit diesen ETFs und Aktien verdienen Anleger mit.

„Die Korrektur hatte alle wichtigen Anlageklassen mit Ausnahme des Dollars und der harten Rohstoffe beeinflusst, und das ist jetzt eine große Umkehrung“, sagte Olivier Marciot, Leiter der Abteilung Investments für Multi-Asset bei Unigestion. „Das Tempo des (Zentralbank-) Straffungszyklus war beispiellos und hat diesen Schock verursacht, und jetzt stabilisiert sich dieser spezifische Faktor und sorgt für Auftrieb für alle Anlageklassen", fügt der Experte hinzu. Und das zeigen auch die beiden europäischen Indizes Stoxx Europe 600 und EuroSTOXX 50.

So investieren Sie in den STOXX Europe 600 und EuroSTOXX 50

Im STOXX Europe 600 befinden sich die 600 größten börsennotierten Unternehmen Europas. Der Index wird von einer Tochter der Deutschen Börse herausgegeben. Zwar zählt der Index nicht zu den Highperformern in den vergangenen Jahren. Doch um das Portfolio etwas zu diversifizieren bietet sich ein ETF auf diesen Index an. In den vergangenen fünf Jahren schaffte der Index 14,6 Prozent Rendite, in den vergangenen drei Jahren 8,1 Prozent Plus und in den vergangenen 12 Monaten war es ein Verlust von 8,4 Prozent. Doch rechnet man die Dividenden hinzu, so verbessern sich die Renditen merklich. Auf Fünfjahressicht kommt der STOXX Europe 600 dann auf fast 30 Prozent Plus, in drei Jahren sind es 17 Prozent und in den vergangenen 12 Monaten nur noch rund 5 Prozent Minus. Anleger investieren am besten mit dem Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc oder dem iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE).

Wer hingegen auf die 50 größten Unternehmen der Eurozone setzen möchte, der investiert in den EuroSTOXX 50. Auch hier gibt es viele gute Dividendenzahler und einige ETFs. Der größte ist der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) welcher aktuell eine Dividendenrendite von 3,43 Prozent bietet. Allerdings performte der Index in den vergangenen Jahren leicht schlechter als der STOXX Europe 600.

Auf europäische Einzelaktien setzen

Wer lieber gezielter investieren möchte, der kann sich auch einfach die Top Ten-Holdings der einzelnen ETFs anschauen und findet dabei auch einige Überschneidungen. So befinden sich folgende Aktien in beiden Indizes unter den größten Positionen:

- ASML Holding

- LVMH

- Linde

- TotalEnergies