In den letzten drei Wochen ging es für die Evotec-Aktie teilweise steil bergab. Grund dafür war auch der Rücktritt des ehemaligen Chefs Werner Lanthaler. Jetzt äußerte sich das Unternehmen zur Situation und auch der Aktienkurs bewegte sich in der Folge.

Mit einem Plus von 7,80 Prozent auf 15,28 Euro war die Evotec-Aktie am Montag der Gewinner im MDAX. Vorausgegangen war der Kurserholung eine wochenlange Talfahrt, die auch mit dem überraschenden Abschied des Evotec-Chefs Werner Lanthaler und Nachmeldungen zu Aktienverkäufen Lanthalers aus den Jahren 2021 und 2022 zusammenhing. Nachmeldungen nach solch einer langen Zeit sind ungewöhnlich. Führungskräfte sind verpflichtet, umfangreiche Aktiengeschäfte dem Unternehmen und der Finanzaufsichtsbehörde Bafin zeitnah zu melden. Nun äußerte sich auch der Konzern zu den Umständen.

Konzern gibt Erklärung ab, die Aktie steigt

Wie durch die Aufsichtsratsvorsitzende Iris Löw-Friedrich nun bekannt wurde, hatte Lanthaler dem Unternehmen wohl nichts von diesen Geschäften mitgeteilt. Sie betonte, dass die Transaktionen über einen Zeitraum von drei Jahren stattgefunden hätten und dass Evotec immer im Einklang mit den dazu geltenden Vorschriften gehandelt habe. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wollte sich zur Frage einer Untersuchung nicht äußern und verwies lediglich auf die geltenden Meldepflichten, bei deren Missachtung Managern wie Unternehmen empfindliche Geldstrafen drohen. Kurz nach der Erklärung ging es für das Papier von Evotec an der Börse nach oben. Ob damit aber eine längerfristige Erholung ansteht, ist ungewiss. Auch jetzt liegt die Aktie noch unter den 16 Euro, die sie in der letzten Woche noch wert war und ein Absturz auf unter 14 Euro kann in der jetzigen Situation noch nicht ausgeschlossen werden.

Mit Material von dpa-AFX

