Ex-Banker und Börsenbrief-Autor Golo T. Kirchhoff warnt vor einem Wackeln der Börsen in den nächsten Tagen. Allerdings empfiehlt er 3 Aktien, die jetzt als Rettungsanker dienen können.

"Wir befinden uns in der Konsolidierungsphase seit 17.000 Punkten im DAX mit einer Ausdehnung eines Pull-Backs Richtung 15.900 Punkte", sagt der Ex-Banker und heutige Börsenbrief-Autor Golo T. Kirchhoff. Und er fährt fort: "Das ist so das Maximale, was ich aktuell sehe im Markt. Wir haben noch viele Unterstützungszonen bei 16.335 Punkten. Ich würde nicht von einem Börsen-Beben ausgehen, aber schon von einem Börsen-Wackeln."

Doch welche 3 Aktien empfiehlt er dann für die Konsolidierung?

Ex-Banker empfiehlt jetzt diese 3 Aktien

Kirchhoff: "Ich habe drei Titel mitgebracht, die von der charttechnischen Situation für mich sehr interessant sind. Aber nicht nur im Chart sehen diese drei Aktien gut aus; sie sind auch fundamental gut bewertet. Zum einen habe ich Fortune Brands mitgebracht. Ein Unternehmen, das im Bereich Gewerbe, Bau, Wohnbau und Sicherheitstechnologie unterwegs ist. Warum ist das Unternehmen interessant? Wir haben jetzt die letzten Tage auch gesehen, dass der Häusermarkt und Homebuilding wieder nach oben abdriftet. Das kann Chancen auch für Fortune Brands bedeuten. Brands ist ja in Konkurrenz zu KB Home oder NVR unterwegs. Und die Fortune Brands-Aktie hat von Jefferies ein Kursziel von 94 Dollar bekommen. Zwar ist die Dividendenrendite von 1,19 Prozent nicht berauschen, aber die Umsatzaussichten sind es."

Und welche zwei anderen Aktien sieht Golo T. Kirchhoff noch als spannend an?

Gibt es bald ein Liquiditäts-Problem am Markt?

Golo T. Kirchhoff geht auch wegen dieser beiden Punkte von einem möglichen Börsenbeben aus. Denn einerseits hält er die Erwartung des Markets für viele Zinssenkungen für übertrieben: "Was mich bewegt ist: In unserem letzten Video zum Jahreswechsel habe ich ja schon angedeutet, dass wir viele Herausforderungen haben werden. Ich habe gesagt, ich habe es noch nie erlebt, dass die FED 125 Basispunkte, was den Zins betrifft, in die Senkung gehen wird. Und das ist genau das Thema, was uns jetzt in den ersten zwei Wochen im Januar beschäftigt."

Zudem erwartet Golo T. Kirchhoff ein großes Problem beim Repo-Markt. Hier könnte es zu Liquiditäts-Problemen kommen, sodass die Notenbanken eingreifen müssen. Welche Gefahr hier droht und wie Anleger sich jetzt absichern, sehen Sie im Video oben.

