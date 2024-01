Ex-Banker und Experte Golo T. Kirchhoff verrät, welche 3 Aktien er für 2024 kauft und warum es hier positive Überraschungen geben kann.

Das Börsenjahr 2023 war für viele Märkte, Aktien und Marktteilnehmer positiv. Und Ausblicke für 2024 haben wir nun zuhauf gesehen und gelesen. Doch welche Aktien sollten Anleger jetzt für dieses Jahr kaufen? Golo T. Kirchhoff, Ex-Banker und Börsenbrief-Autor bei BÖRSE ONLINE verrät, welche Aktien er jetzt ganz genau auf dem Zettel hat und warum:

Ex-Banker verrät: Diese 3 Aktien kaufe ich jetzt

Und um diese drei Aktienkracher, die Anleger jetzt auf dem Schirm haben sollten, geht es: So sagt Golo T. Kirchhoff: "Worüber reden wir heute? Wir reden über die Commerzbank, eine unserer Lieblinge hier in Deutschland, einer der interessanten Bankaktien. Auf der anderen Seite sprechen wir über ein amerikanisches Unternehmen Blackbaud und auf der anderen Seite über den bekannten Musik-Stream-Anbieter und jetzt auch Hörbuch-Anbieter Spotify Technology."

Dabei dürfte Anlegern die deutsche Commerzbank-Aktie natürlich bestens bekannt sein. Und tatsächlich konnte die Bank trotz der Banken-Krise im Frühjahr 2023 eine gut Performance hinlegen. Welche Gründe jetzt für weiter steigende Kurse sprechen, das verrät Golo T. Kirchhoff jetzt im exklusiven Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Zwei Geheimfavoriten für 2024: Spotify und Blackbaud

Warum unser Experte und Ex-Banker Golo Kirchhoff die Aktie von Blackbaud so spannend findet, was diese mit KI zu tun hat und warum Spotify endlich richtig Geld verdienen und durchstarten könnte, das verrät er im neuen Video. Dabei bezieht sich Golo T. Kirchhoff neben dem Chart und einer eingehenden Analyse dessen auch auf fundamentale Faktoren. So vereint er das beste aus beiden Welten und kann genauer sagen, warum ausgerechnet diese drei Aktien 2024 so richtig durchstarten und zu den Aktienkrachern des Jahres zählen dürften.

