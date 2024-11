Ein Ex-Banker und Aktien-Experte verrät, warum deutsche Aktien ihm aktuell nicht mehr ins Portfolio kommen und welche Alternativen sich stattdessen anbieten.

"Ich würde aktuell keine deutschen Aktien kaufen und auch europäische Werte meiden", sagt Ex-Banker und Aktien-Experte Golo Kirchhoff. Doch was sind seine Gründe dafür und wie sollte man jetzt stattdessen sein Geld an der Börse anlegen?

Keine deutschen Aktien mehr kaufen?

Dazu präsentiert Golo Kirchhoff einen Chart, der zeigt, dass deutsche Aktien und vor allem europäische Aktien in der letzten Amtszeit von Donald Trump deutlich verloren hatten. Und der Experte fügt hinzu: "Ich würde aktuell diese Werte meiden. Wir wissen nicht, was Trump macht mit seiner Politik. Er hat ja angekündigt, dass er gegen Europa Zölle fahren wird. Er wird Zölle gegen China fahren. Es gibt ja Studien, die sagen, dass Deutschland mit 250 Milliarden Euro pro Jahr durch seine Politik belastet wird. Ich weiß nicht, wo da dann die Performance oder die Fantasie herkommt, oder dass Deutschland jetzt den Dow Jones outperformen soll."

Doch nicht nur Donald Trump als Präsident der USA macht Kirchhoff wegen dem DAX und deutschen Aktien Sorgen:

Was sind Alternativen zu deutschen Aktien?

Denn auch die wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland beschäftigt den Ex-Banker. Und so sagt Kirchhoff: "Wir haben negatives Wachstum in Deutschland und wir sind in der tiefen Rezession. Ich will nicht wissen was passiert, wenn der Markt korrigiert. Denn auch die US-Börsen werden mal korrigieren und was soll dann erst auf Deutschland und Europa ohne wirtschaftliche Stärke und politische Führung zukommen?"

Auch deswegen nimmt Kirchhoff Abstand von deutschen und europäischen Aktien, bleibt aber investiert. "Denn die Jahresendrallye hat jetzt begonnen und sie bietet viele Chancen", sagt Kirchhoff.

Welche Aktien Golo Kirchhoff jetzt statt deutschen Aktien empfiehlt, wie lange die Jahresendrallye anhalten wird und welches jetzt die Lieblings-Aktie des Ex-Bankers ist, das erfahren Sie hier.

