Der bekannte Aktien-Experte Tom Lee erklärt, warum die Inflation seiner Meinung nach viel schneller als von den meisten Marktteilnehmern erwartet sinken kann. Und er hat auch eine favorisierte Branche dafür.

„In der vergangenen Woche haben wir einige Daten erhalten, die meiner Meinung nach wirklich zeigen, dass die Inflation viel schneller als erwartet fallen könnte.“ Das sagt Fundstrat Analyst Tom Lee. Und er führt aus, dass der „Institute for Supply Management Index“ im August kollabiert sei und auch der „Producer Price Index“ in den kommenden Monaten fast auf Null fallen dürfte. "Und ich denke, die dritte Sache, die ziemlich ermutigend ist, ist, wenn man sich die Zusammensetzung des [Verbraucherpreisindex] ansieht, dass 42 Prozent des Korbs jetzt tatsächlich in einer völligen Deflation sind.“

Diese Branche favorisiert Tom Lee jetzt

Sollte die Inflation tatsächlich schneller fallen als erwartet, dann sieht der Aktienexperte vor allem eine Branche stark davon profitieren: Die Restaurant-Branche. Denn diese sehe aktuell eine geringere Anzahl an Besuchern, wie Lee erklärt. Aufgrund hoher Rechnungen und höherer Preise, würden viele Amerikaner auf den Restaurantbesuch verzichten. So zeigt eine Umfrage von CNBC, dass 53 Prozent der Amerikaner ihre Ausgaben für Restaurant-Besuche gekürzt hätten. Sollte sich die Inflation aber abschwächen und sich das wirtschaftliche Bild wieder aufhellen, so erwartet Lee deutlich steigende Besucherzahlen und somit bessere Umsätze bei Restaurantbetreibern.

Für Anleger bieten sich hier vor allem amerikanische Restaurantketten an. Etwa Wingstop hat bereits ermutigende Zahlen gebracht und damit Konkurrenten wie Jack in the Box mit angetrieben. Natürlich können Anleger auch auf die Schwergewichte dieser Branche wie McDonalds, Dominos oder Yum Brands.