Welche Unternehmen könnten 2025 die nächsten Börsenstars werden? Experte Florian Söllner erklärt, warum Raumfahrt, künstliche Intelligenz und smarte Technologien das Potenzial für Verzehnfacher bieten – und nennt konkrete Titel.

1.000 Prozenter: Die nächste Welle des Wachstums

Die künstliche Intelligenz (KI) bleibt ein Dauerbrenner an der Börse, und 2025 könnten neue Anwendungen erneut überraschen. Florian Söllner betont: „Die größte Chance für Verzehnfacher-Aktien sehe ich bei KI-Anwendern, die operative Effizienzsprünge erzielen – nicht bei den großen Playern, die bereits weit vorausgelaufen sind.“

Ein Beispiel für ein Unternehmen, das stark von der KI-Revolution profitiert, ist die Hochtief-Aktie. Das Unternehmen baut für Meta hochmoderne Rechenzentren, die speziell auf KI-Anwendungen ausgelegt sind. Mit einem KGV von knapp über 10 bietet es Anlegern eine spannende Mischung aus Stabilität und Wachstum. Söllner erklärt: „Hochtief ist ein Profiteur von Rückenwind durch KI-Infrastrukturen und könnte sich in den nächsten Jahren dynamisch entwickeln.“

Raumfahrt und smarte Reaktoren: Aus diesen Branchen kommen neue Verzehnfacher

Neben KI sieht Söllner, der übrigens bei DER AKTIONÄR (gehört wie BÖRSE ONLINE zur Börsenmedien AG) den Hot Stock Report veröffentlicht, enormes Potenzial in der Raumfahrtindustrie und bei innovativen Energietechnologien wie kleinen, smarten Kernkraftwerken. „Trump will zum Mond, Musk zum Mars – diese Branche sollte man genauer betrachten,“ so der Experte. Unternehmen, die Infrastruktur oder Technologien für Raumfahrtprojekte liefern, könnten sich als wahre Gewinner entpuppen.

Ein weiteres Beispiel ist die PORR-Aktie. Das Unternehmen hat sich auf den Aufbau von KI-Rechenzentren in Wachstumsregionen wie Polen spezialisiert, das wirtschaftlich dynamisch unterwegs ist. „PORR ist kein typischer Highflyer, hat aber die Chance, Anleger durch strategische Projekte und Innovationskraft zu überraschen,“ erläutert Söllner. Diese Kombination aus technologischem Fortschritt und regionalem Wachstum mache sie zu einer potenziellen Verzehnfacher-Aktie.

