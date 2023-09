Unternehmensprofil

Die HOCHTIEF AG kontrolliert eine Unternehmensgruppe, die weltweit komplexe Infrastrukturprojekte, teils auf Basis von Konzessionsmodellen, realisiert. Dabei hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten vom klassischen Bauunternehmen deutscher Prägung zu einem internationalen Baudienstleister entwickelt, der mit Töchtern in den USA (Turner, Flatiron), Asien (Leighton Asia) und Australien (CPB Contractors) in den wichtigsten Märkten der Welt aktiv ist. Von der Planung und der Finanzierung bis zum Bau und Betrieb übernehmen die Konzerngesellschaften alle Leistungen rund um den Lebenszyklus von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Verkehr, Energie sowie soziale und urbane Infrastruktur und im Minengeschäft. Berichtet wird zu den drei Divisionen "HOCHTIEF Americas", "HOCHTIEF Asia Pacific" und "HOCHTIEF Europe". Hinzu kommt eine Beteiligung von 20 Prozent am Mautstraßenbetreiber Abertis Infraestructuras, die seit Ende 2019 in der Einheit Abertis-Investment ausgewiesen wird.

Offizielle Webseite: www.hochtief.de