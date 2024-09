In solide Werte investieren und trotzdem attraktive Kurschancen mitnehmen? Das geht mit diesen Bluechip-Aktien, deren Geschäftsmodelle für Qualität sprechen und die laut Meinung der Analysten an der Börse noch ordentlich Luft nach oben haben. Hier winken bis zu 48 Prozent an Kurspotenzial.

Es findet sich nicht häufig an der Börse: die Kombination von echter Substanz und Kurschancen. Doch wenn Analysten bei Bluechip-Werten deutliches Kurspotenzial sehen, dann ist dies ein klarer Indikator dafür.

Bei diesen soliden Bluechip-Aktien winken bis zu 48% Kurspotenzial

Dementsprechend kann es jetzt attraktiv sein, einen Blick auf diese fünf Bluechip-Aktien mit bis zu 48 Prozent Kurspotenzial zu werfen. Denn in diesen Titel steckt nicht nur ein stabiles Geschäftsmodell, sondern gleichzeitig eine attraktive Chance auf Kapitalvermehrung:

Bluechip: Walt Disney (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 31 Prozent)

Die Traumfabrik Walt Disney ist wegen Covid, schlechter Content-Entscheidungen und hoher Schulden seit 2021 massiv abgestraft worden. Inzwischen hat der Konzern sich allerdings völlig neu aufgestellt, was die Börse bereits mit einem deutlichen Kursanstieg honoriert hat. Die Analysten sehen allerdings noch mehr Potenzial.

Bluechip: Dollar General (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 33 Prozent)

Der amerikanische Marktführer im Bereich der hierzulande als “1-Euro-Shops” bekannten Läden ist Dollar General. Zuletzt gab es hier eine Kürzung des Ausblicks, der zu einem massiven Preisverfall geführt hat, doch angesichts der Marktstellung und der langfristigen Aussichten glauben die Experten mehrheitlich an eine Erholung.

Bluechip: Lam Research (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 33 Prozent)

Definitiv einen Blick wert ist Lam Research, ein Konkurrent der niederländischen ASML. Das Unternehmen fertigt Maschinen zur Herstellung von Halbleitern, die aktuell immer stärker nachgefragt werden, weshalb die Aktie bei Analysten entsprechend beliebt ist.

Bluechip: Halliburton (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 41 Prozent)

Ebenfalls interessant ist Halliburton, ein Zulieferer für die weltweite Energieindustrie, der zuletzt von schlechten Zahlen und einer Cyberattacke belastet worden ist. Besonders für Anleger, die auf den Öl- und Gassektor setzen wollen, kann sich hier ein Blick lohnen.

Bluechip: MGM Resorts (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 48 Prozent)

Der Casino- und Hotelbetreiber MGM Resorts hatte wie Halliburton unter einer Cyber-Attakce und zuletzt noch unter dem schwindenden Tourismus aus China zu leiden. Doch inzwischen zeigt sich bei dem Wert operativ eine erste deutliche Erholung, weswegen die Analysten im Schnitt 48 Prozent Kurspotenzial sehen.

