Unternehmensprofil

Die Broadcom Corp. ist ein führender Hersteller von integrierten Schaltkreisen bzw. Netzwerkadaptern und Geräten zur Übertragung von Daten. Die operative Tätigkeit gliedert der Konzern in Bereiche, die sich an den Bedürfnissen von Endanwendern, Geräten und Infrastrukturen orientieren. Entsprechend existieren die drei Segmente "Broadband Communications (Solutions for the Home)", "Mobile and Wireless (Solutions for the Hand)" und "Infrastructure and Networking (Solutions for Infrastructure)", die zusammen die operativen Bereiche des Konzerns abbilden. Der Trend der digitalen Technik zu mobilen Endgeräten spiegelt sich auch in den nach Segmenten dargestellten Erträgen von Broadcom wieder: Stetig wächst der Anteil des mobilen Segments am Gesamtumsatz, im zurückliegenden Geschäftsjahr waren es knapp 50 Prozent. Broadcom wurde 1991 gegründet.

Offizielle Webseite: www.broadcom.com