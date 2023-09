Unternehmensprofil

International Flavors & Fragrances, Inc. entwirft, produziert und liefert Düfte und Aromen für die Lebensmittel-, Getränke-, Körperpflege- und Haushaltsprodukte-Industrie - entweder in Form von Verbindungen oder als einzelne Zutaten. Düfte- und Aromen-Verbindungen des Unternehmens vereinen eine Vielzahl von Zutaten, die vermengt, vermischt oder miteinander umgesetzt werden, nach firmeneigene Rezepturen, die durch seine Parfümeure und Flavoristen erstellt werden. Die Gruppe verfügt weltweit über Niederlassungen in 32 Ländern.

Offizielle Webseite: www.iff.com