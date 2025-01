Microstrategy und Bitcoin: Zwei Begriffe, die in der Finanzwelt für Faszination und Kontroversen sorgen. Ist Michael Saylor mit seiner aggressiven Strategie ein Visionär – oder spielt er mit dem Feuer? Roman Reher gibt im Interview spannende Einblicke und wirft einen Blick auf die Chancen und Risiken.

Microstrategy-Aktie und Bitcoin: Eine Strategie, die polarisiert

Microstrategy ist zum Synonym für die Bitcoin-Adaption in der Unternehmenswelt geworden. Unter der Leitung von Michael Saylor hat das Unternehmen konsequent auf Bitcoin gesetzt und damit eine außergewöhnliche Aktienperformance erzielt. Wie Roman Reher, Kopf hinter dem bekannten Youtube-Kanal Blocktrainer und blocktrainer.de, betont: „Microstrategy ist das bestlaufende Unternehmen der letzten vier Jahre, wenn man sie mit den S&P 500-Aktien vergleicht – keine Aktie konnte mehr zulegen.“

Doch diese Strategie bringt auch Herausforderungen mit sich. Reher erklärt, dass Saylor zwar bewiesen habe, dass das Modell funktioniert, aber es gibt ein Spannungsfeld: „Wenn er immer aggressiver weitermacht, könnte das Unternehmen irgendwann staatliche Relevanz erlangen, was zu Risiken wie einer möglichen Konfiszierung führen könnte.“ Die Dynamik zwischen Microstrategy und anderen Unternehmen sei zudem angespannt, da viele CEOs Sailors Erfolg zwar anerkennen, aber nicht bereit seien, ihm zu folgen.

Kommt beim Bitcoin erst der Crash und dann die Verzehnfachung? Blocktrainer Roman Reher gibt jetzt exklusive Einblicke:

Das große Risiko für die Kryptowährung

Ein weiteres Problem: Die Abhängigkeit von Marktzyklen. Laut Reher könnte ein extremer Bärenmarkt die bisherige Strategie ins Wanken bringen: „Wenn die Marktkapitalisierung der Microstrategy-Aktie unter den Wert der gehaltenen Bitcoins fällt, kann Saylor keine neuen Aktien mehr ausgeben, um weiter Bitcoin zu kaufen.“ In solch einer Situation könnten sogar Bitcoin-Positionen abgestoßen werden, um Schulden zu tilgen – ein Szenario, das den Kurs erheblich belasten könnte. Eine Kettenreaktion könnte folgen.

Dennoch bleibt die Vision klar: Für Saylor und viele seiner Investoren ist Bitcoin der Weg in eine neue Ära des Geldes. Und so erwartet auch Blocktrainer Roman Reher, dass es nach einer Korrektur eine Verzehnfachung des Bitcoin-Preises geben kann, wenn ein bestimmtes Szenario eintrifft: Bitcoin: Erst Crash – dann Verzehnfachung?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.