Die amerikanische Notenbank hat ihre Zinsen wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Darauf reagierten die großen Indizes wie Dax, S&P 500, Dow Jones und Co überraschend.

Die Zinsen befinden sich nun in einer Spanne von 4,25 Prozent und 4,50 Prozent für die USA. Mit der heutigen Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte ging eine Serie von vier sehr starken Erhöhungen von 0,75 Prozentpunkte infolge zu Ende. Die Fed erhöht die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen. Da die Inflation in den USA gestern aber überraschend niedrig ausfiel, könnten die Erhöhungen bald ein Ende haben. Aber wie reagierten die Märkte auf die Zinsentscheidung?

Fed erhöht Zinsen - So reagieren Dax, S&P 500, Dow Jones und Co

In einer ersten Reaktion zeigte sich der Dax enttäuscht. Er fiel rund ein halbes Prozent ins Minus. Zuvor hatte er den Tag schwächer begonnen und war bis auf unter 14.400 Punkte abgesackt. Doch bis 20 Uhr abends konnte er sich wieder bis an die Nulllinie bei 14.500 Punkten herankämpfen. Nach der Entscheidung der Fed sank er wieder auf 14.400 Punkte zurück.

Die US-Börsen hingegen hatten den Tag bereits positiv begonnen. Alle drei großen Indizes hatten um 0,7 Prozent vor der Zinsentscheidung zulegen können. Doch nach der Entscheidung sah es so aus:

Der S&P 500 sackte um rund 1,0 Prozent ab.

Der Dow Jones fiel um 0,6 Prozent direkt nach der Entscheidung.



Und die Nasdaq verlor sogar fast 2,0 Prozent innerhalb weniger Minuten.

Scheinbar hatten Anleger doch zu viel Hoffnung in eine noch kleinere Zinserhöhung gesetzt, weil die Inflation in den USA gestern überraschend negativ ausgefallen war. Allerdings befindet sie sich immer noch bei 7,1 Prozent und die Leitzinsen sind nun bei 4,25 bis 4,50 Prozent. Dabei waren 80 Prozent der Marktteilnehmer von einer Erhöhung in Höhe von 0,5 Prozentpunkten ausgegangene, so wie sie geliefert wurde. Insofern ist die Reaktion der Märkte durchaus überraschend.

Insgesamt erwartet der Markt nun, dass Jerome Powell und die Fed die Zinsen in den USA bis auf 5,1 Prozent in 2023 anheben.

Euro, Gold und Kryptowährungen zeigten sich ebenfalls negativ und drehten nach unten. Bereits im Tagesverlauf war der Euro gegenüber dem Dollar um rund ein halbes Prozent gestiegen. Gold war leicht positiv und die Kryptowährungen hatten deutlicher zugelegt.

Oftmals reagieren die Börsen in den ersten Minuten nach der Entscheidung wild, bis sich alle Trader wieder richtig positioniert haben. Bis zum Handelsende in den USA um 22 Uhr deutscher Zeit heute, kann das Bild bereits wieder anders aussehen. Zudem blicken viele Marktteilnehmer bereits mit großer Spannung auf die morgige Zinsentscheidung der EZB.