Bei der Ferrari-Aktie ist gerade Feierlaune angesagt, denn es gab ein neues Allzeithoch. Doch sollten Anleger jetzt die Chance nutzen, in die hochbewertete Aktie einzusteigen, da der Aufwärtstrend noch viel weitergeht?

Seit Anfang des Jahres hat die Aktie von Ferrari eine beeindruckende Rallye hinter sich und es geschafft oberhalb des Widerstandes von 251 Euro ein neues Allzeithoch zu markieren. Doch wie geht es nun weiter für die ohnehin schon sehr hoch bewerte Aktie? Bieten sich hier überhaupt noch Chancen für Anleger?

Morgan Stanley positiv für Ferrari

Die Antwort lautet ja, zumindest wenn es nach Morgan Stanley geht. Die US-Großbank hat sich nämlich vergangene Woche in einem Analystenkommentar sehr positiv zu der Aktie geäußert und das Kursziel auf 291 Euro angehoben.

Besonders die gute Positionierung des Unternehmens, die Chancen in der E-Mobilität und bei exklusiven Verbrennern haben laut der eigenen Aussage Morgan Stanley dazu bewogen Ferrari zu ihrem Top-Autopick, noch vor Tesla, zu machen.

Luxusautobauer ist teuer

Allerdings kennt man gerade in Deutschland zumeist nur Autobauer mit einem KGV von vier oder fünf, bei Ferrari allerdings müssen Anleger etwas tiefer in die Tasche greifen. Konkret wird die Aktie aktuell mit dem 30-fachen Gewinn gehandelt.

Grund dafür ist vor allem ein Kult um die Aktie, der die Bewertung in den vergangenen Jahren auf diesem Niveau gehalten hat. Ob diese allerdings, primär in einer Rezession und einem eventuellen Abverkauf an den Börsen, gehalten werden kann, ist bisher noch fraglich.

Luxus geht immer

Trotzdem gilt bei dem Geschäftsmodell immer noch der Grundsatz „Luxus geht immer“. Denn unabhängig davon wie schwierig die makroökonomische Lage oder wie hoch die Inflation sein wird, Ferrari wird vermutlich weiter Autos verkaufen und die Preise auch aufgrund der tiefen Taschen ihrer Kunden weiter anheben können.

Dies kann allerdings entweder den Effekt haben, dass die Aktie langsam in die aktuelle Bewertung hineinwächst oder weiter auf dem Bewertungsniveau bleibt und deswegen mit steigenden Gewinnen gen Norden läuft.

Wer sich aber nicht im Luxussegment auf eine so hoch bewertete Aktie versteifen will, der kann breit gefächert in den Markt für das Schöne und teure Investiere. Eine Möglichkeit in einen breiten Korb der Luxus-Profiteure zu investieren, ist dabei der neue Luxus Index von Börse-Online.