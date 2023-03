Relative Stärke zeigt seit ein paar Wochen die Notierung der Optikerkette. Entgegen dem allgemein deutlich fallenden Aktienmarkt legt die Fielmann-Aktie derzeit zu - ein bullishes Zeichen.

In den vergangenen zwei Jahren musste die Notierung der Optikerkette kräftig Federn lassen. Nach dem Zwischenhoch im Januar 2021 bei 72,45 Euro büßten die Fielmann-Papiere in der Spitze 62 Prozent ein. Das verbilligte Niveau löste einen Nachfrageüberhang aus, der eine Erholungsbewegung in Gang setzte. Im frisch entwickelten Aufwärtstrend konnten jetzt erste Erfolge erzielt werden: So wurde Anfang März nicht nur der aus dem Januar 2022 stammende Abwärtstrend überwunden, fast zeitgleich gelang der Ausbruch über den Durchschnitt der vergangenen 200 Börsentage. Aktuell tobt der Kampf um den horizontalen Widerstand bei 38 Euro, obwohl die deutschen Aktien mehrheitlich heute verlieren. Zur Stunde liegt die Fielmann-Aktie mit einem Plus von 2,5 Prozent in der Gewinnzone.



Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Fielmann-Aktie: Kursentwicklung seit Januar 2021

Ein erfolgreicher Ausbruch darüber würde mittelfristig weiteres Gewinnpotenzial in Richtung des übergeordneten Widerstands um 47/48 Euro aktivieren.



Wird der Widerstand um 38 Euro erfolgreich geknackt, lässt sich neben der Aktie auch in ein Hebelprodukt investieren, das eine fünffache Renditechance bietet.



Empfehlung: Knock-out-Call auf Fielmann



WKN: HG6PDV

Knock-out-Schwelle: 31,36 €

Hebel: 5,5 %

