Sollte man trotz Aktiensplit die Nvidia-Aktie jetzt etwa lieber meiden? Ein Finanzexperte verrät, warum er einen Einstieg jetzt nicht für sinnvoll hält und auf welche KI-Werte man stattdessen setzen sollte.

Es ist die derzeit wohl beliebteste Aktie der Welt: Nvidia. Die Aktie des Chip-Giganten konnte, vor allem getrieben durch die Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI), allein vergangenes Jahr über 200 Prozent zulegen und liegt nun auch seit Jahresbeginn schon wieder rund 150 Prozent im Plus. Der nun durchgeführte Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 sollte die Aktie außerdem durch den nun günstigeren Kurs noch mehr Anlegern näherbringen.

Und auch die erst Ende Mai vorgelegten Zahlen zum jüngsten Quartal überzeugten mal wieder auf ganzer Linie. Das Wachstum war stark, der vierteljährliche Cashflow konnte deutlich zulegen und das wiederum führte zu Aktienrückkäufen und einer höheren Dividende.

Eigentlich spricht also alles dafür, dass Anleger mit der Nvidia-Aktie nichts falsch machen können, oder? Ein Finanzexperte jedoch warnt nun vor einem übereilten Einstieg und hat ganz andere Kandidaten im Blick.

Warum Sie jetzt nicht bei Nvidia einsteigen sollten und welche KI-Aktien stattdessen spannend sind, verrät Finanzexperte

So schrieb der Finanzblogger Joseph Parrish auf einem seiner jüngsten Berichte auf „Seeking Alpha“, dass die Bewertung von Nvidia derzeit Fragen zur langfristigen Rendite aufwerfe und man sich stattdessen auf andere KI-Unternehmen konzentrieren solle. Und das, obwohl die Aktie erst Ende Mai die sagenhafte Marke von 1000 US-Dollar durchbrechen konnte. „Dennoch stelle ich die Realität dieser Bewertung in Frage und bezweifle, dass ein Einstieg zu diesem Preis für langfristige Anleger gute Renditen bringt. Selbst als der Preis nur halb so hoch war wie heute, habe ich daran gezweifelt. Trotz der anhaltend guten Nachrichten ist der Preis der Hauptgrund, warum es derzeit kein Kauf ist, und ich stufe sie zum Halten ein“, so der Experte.

Er rät stattdessen zu anderen spannenden KI-Kandidaten: „Wenn die Leute so erpicht darauf sind, auf der KI-Welle mitzureiten, und wenn sie wirklich glauben, dass diese alles verändern wird, warum kaufen sie dann nicht andere Unternehmen auf, die ebenfalls Wachstumspotenzial haben, aber noch nicht durch Hype und Rückkäufe aufgepumpt wurden?“ Hierbei nennt er etwa das Online-Reisebüro Expedia, das sein Geschäftsmodell stark technologisiert hat und den Verkaufsprozess mit KI revolutionieren wolle. Oder auch den Spezialversicherer Kinsale, der einige der besten versicherungstechnischen Gewinne in der Schaden- und Unfallversicherung erziele, was durch seine Datenanalyse ermöglicht werde. Diese Unternehmen profitieren durch die KI-Technologien von Nvidia.

„Da viele andere Unternehmen von der künstlichen Intelligenz profitieren werden, aber nicht so stark gepusht wurden, sehe ich keinen Grund, warum wir NVDA überstürzt kaufen sollten. Angesichts der anderen Optionen, die es gibt, ist es besser, die Aktie der Nvidia Corporation vorerst als "Hold" zu betrachten“, schreibt er.

Sollten Sie jetzt nicht bei Nvidia einsteigen?

Grundsätzlich hat Parrish hinsichtlich der Bewertung von Nvidia nicht unrecht und es könnten sich derzeit tatsächlich noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten bei KI-Aktien ergeben, die noch nicht so sehr gestiegen sind wie Nvidia. Letztlich kommt es als Anleger aber darauf an, was man will. Wenn man langfristig auf das Thema KI setzen mag, ist man mit Nvidia, als einem der führenden Spieler, der die Infrastruktur dieser Technologie bereitstellt, sicherlich so oder so gut beraten. Für Anleger, die jetzt noch schnell auf hohe Kursgewinne setzen, um dann möglichst bald zu verkaufen, könnte der Einstiegszeitpunkt jetzt dafür aber wohl der falsche und bei anderen Unternehmen noch mehr zu holen sein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.