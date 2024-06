Goldman Sachs bekannte Convition Buy List hat kürzlich fünf neue Mitglieder erhalten. Zeit bei diesen Aktien einzusteigen, für die die Analysten so optimistisch sind und so dringend zum Kauf raten? Und welche Trends zeigen sich in den Newcomern?

Die Convition Buy List von Goldman Sachs ist eine bekannte Auflistung, gemacht von den Analysten der namhaften Investmentbank. Auf dieser finden sich für gewöhnlich die Werte, für die die Experten besonders bullisch sind und für die sie massives Kurspotenzial sehen.

Diese Aktien sind laut Goldman Sachs dringend kaufenswert

Kürzlich sind nun fünf neue Werte von Goldman Sachs dieser Liste hinzugefügt worden. Besonders spannend sind die Trends, denen die Aktien unterliegen. So sind neben zwei Energieunternehmen, ein Player aus dem gehypten Chip-Bereich und einer aus dem verprügelten Immobiliensektor vertreten. Auf diese kann sich ein Blick lohnen:

Goldman Sachs sieht Potenzial: Edwards LifeSciences

Für das Gesundheitsunternehmen Edwards LifeSciences ist Goldman Sachs, insbesondere wegen des transkatheteralen Aortenklappenersatzes, optimistisch. Die Analysten vermuten weiteres Potenzial zur Ausweitung der Anwendungsbereiche und des Produktportfolios

Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 9,2 Prozent

Goldman Sachs sieht Potenzial: Enphase

Dank weniger Regulierung im Bundesstaat Kalifornien sieht Goldman Sachs bei Enphase weniger Probleme wegen des Lagerabbauzykluses. Außerdem dürfte das Segment der Heimbatterien laut den Experten für Rückenwind sorgen.

Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 4,4 Prozent

Goldman Sachs sieht Potenzial: Sempra

Das Energieinfrastrukturunternehmen Sempra ist in einer ohnehin verprügelten Branche für Goldman ein umso spannenderer Wert, denn neben dem stabilen Geschäftsmodell sehen die Analysten hier noch weitere Wachstumschancen.

Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 11,4 Prozent

Goldman Sachs sieht Potenzial: Teradyne

Mehr Aufträge, mehr Lieferungen und ein erschöpftes Lager bei den Kunden. All diese Punkte sprechen laut Goldman Sachs dafür, dass beim Chipwert Teradyne, die echte Wachstumsstory in den Startlöchern steht.

Kurspotenzial laut Analystenkonsens: -8,5 Prozent

Goldman Sachs sieht Potenzial: Brixmor Property

Der dividendenstarke REIT Brixmor Property hat laut Meinung der Analysten von Goldman Sachs die Qualität seines Immobilienportfolios deutlich verbessert. Dadurch dürften höhere Mieterträge möglich und niedrigere Leerstandsquoten absehbar sein.

Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 13,6 Prozent

