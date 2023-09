Nachdem der Kurs von MTU Aero Engines Anfang September um ein Viertel einbrach, sieht es düster aus. Könnte jetzt sogar der Abschied aus dem DAX drohen? Von Valentin Redl

Kurssturz wegen Problemen mit Airbus-Triebwerken

Die Aktie von MTU Aero Engines stürzte Anfang September um über ein Viertel ihres Börsenwerts ab. Um den führenden deutschen Triebwerkshersteller, seit 2005 im DAX notiert, sieht es nicht gut aus.

Hauptgrund für den Kurssturz der MTU Aero Engines Aktie sind Probleme, mit Triebwerken für Airbus-Jets, die von MTU´s US-amerikanischen Partner Pratt & Whitney am 11. September 2023 bekannt gegeben wurden. Betroffen sind alle Triebwerke, die in Flugzeugen, der Airbus A320neo/A321neo Reihe zum Einsatz kommen. Diese Triebwerke zeigen Materialmängel, die zu vermehrtem Verschleiß und möglichen Schäden führen können. Auf MTU kommen deshalb hohe Kosten zu, was an der Börse vor einigen Wochen mit massivem Abverkauf gestraft wurde.

Bilanz bricht ein

Das Unternehmen erwartet für 2023 deshalb Belastungen für seine Umsatz- und Ergebniszahlen. Laut eigenen Angaben geht MTU von einem negativen Effekt von etwa einer Milliarde Euro aus, was etwa einem Viertel des erwarteten Umsatzes für 2023 entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge wird dadurch um mehr als drei Prozent sinken, insgesamt dürfte das Unternehmen im laufende Geschäftsjahr wohl noch in die roten Zahlen abrutschen.

Verbleib im DAX

Diese Nachricht führte zu einem Absturz der MTU Aero Engines Aktie um mehr als 25 Prozent innerhalb von nur zwei Tagen, wodurch sie am 13. September 2023 ein neues Jahrestief von 147,11 Euro erreichte. Seitdem hat sich die Aktie leicht erholt, liegt aber immer noch deutlich unter dem Jahreshoch im April von 245,10 Euro. Für ein Verbleib im DAX ist vor allem die Marktkapitalisierung von Bedeutung: Mit knapp neun Milliarden ist MTU zwar unter den Abstiegskandidaten, da das nächste Rebalancing aber erst im Dezember stattfindet und Zalando mit fünf Milliarden Marktkapitalisierung auch noch deutlich tiefer liegt, ist ein Abstieg ohne weiteren Kurssturz doch eher unwahrscheinlich. Allerdings ist auch der Börsenumsatz bei der Betrachtung der DAX-Zugehörigkeit wichtig. Die Gefahr eines Abstiegs aus dem DAX bleibt also weiterhin.

MTU im Abwärtstrend

Die Chartanalyse der MTU Aero Engines Aktie zeigt ein ziemlich negatives Bild. Die Aktie verzeichnete einen Abwärtstrend seit April, der durch den massiven Kurssturz im September verstärkt wird. Die Aktie liegt deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten und hat alle Unterstützungslinien durchbrochen. Andererseits gibt es seit Mitte September Anzeichen für eine Stabilisierung und Erholung und die Aktie konnte sich über 150 Euro halten.