Heute ist Freitag der 13. Doch wie performen eigentlich Aktien und die Börse an diesem vermeintlichen Unglückstag? Wir haben den DAX seit dem Jahr 2000 untersucht und Erstaunliches dabei herausgefunden.

So performt der DAX am Freitag dem 13. seit dem Jahr 2000

Wir haben alle Freitag der 13. seit dem Jahr 2000 herausgesucht und dann die Performance des Deutschen Aktienindex DAX für diesen Tag untersucht. Die spannenden Ergebnisse finden Sie hier:

Datum Performance DAX 13.10.2000 +3,03% 13.04.2001 Börse geschlossen 13.07.2001 +0,37% 13.09.2002 -1,77% 13.12.2002 -1,12% 13.06.2003 -1,58% 13.02.2004 -1,57% 13.08.2004 -0,30% 13.05.2005 +0,20% 13.01.2006 -1,07% 13.10.2006 +0,22% 13.04.2007 +0,97% 13.07.2007 +0,49% 13.06.2008 +0,76% 13.02.2009 +0,13% 13.03.2009 -0,07% 13.11.2009 +0,40% 13.08.2010 -0,40% 13.05.2011 -0,55% 13.01.2012 -0,58% 13.04.2012 -2,36% 13.07.2012 +2,15% 13.09.2013 +0,18% 13.12.2013 -0,12% 13.06.2014 -0,26% 13.02.2015 +0,4% 13.03.2015 +0,40% 13.11.2015 -0,69% 13.05.2016 +0,92% 13.01.2017 +0,94% 13.10.2017 +0,07% 13.04.2018 +0,22% 13.07.2018 +0,38% 13.09.2019 +0,47% 13.12.2019 +0,46% 13.03.2020 +0,77% 13.11.2020 +0,18% 13.08.2021 +0,25% 13.05.2022 +2,10% 13.01.2023 +0,19%

Überraschende Ergebnisse

Nun ist erstaunlich, dass der DAX seit dem Jahr 2000 bei insgesamt 39 Handelstagen an einem Freitag dem 13. sogar 25 Mal im Plus schloss und lediglich 14 Mal im Minus. Tatsächlich waren die vergangenen 12 Freitag der Dreizehnte alle positiv. Der größte Gewinn waren 3,03 Prozent Plus am 13. Oktober 2000. Und der größte Verlust fiel am 13. April 2012 mit minus 2,36 Prozent an. Es war aber keinesfalls so, dass der DAX an diesem vermeintlichen Unglückstag öfters stark eingebrochen wäre oder dass er immer verliert. Ganz im Gegenteil. Schließlich waren die 12 letzten dieser speziellen Tage am Stück alle positiv. Die Frage ist nun: Kann der DAX auch an diesem Freitag dem 13. Oktober 2023 die positive Strähne beibehalten und zum 13. Mal in Folge (kein Scherz) den Tag positiv abschließen? Es wäre eine witzige Anekdote.

Interessant ist, dass bis zum Jahr 2012 viele Freitag der 13. beim DAX eher negativ waren. Und seit 2012 und dem schlechtesten Börsentag an diesem Unglückstag mit den minus 2,36 Prozent, gab es fast nur noch Erfolgsmeldungen. Warum dies so ist, lässt sich höchstens mit den Bärenmarkten zwischen 2000 und 2008 erklären und mit dem langen Bullenmarkt seit 2009.

Einen Grund für einen guten oder schlechten Börsentag an diesem vermeintlichen Unglückstag lässt sich so leicht nicht finden. Vermutlich ist es einfach Zufall, dass der DAX an diesem Tag so performt, wie er nun mal performt. Deswegen lässt sich aus den obigen Ergebnissen keinesfalls eine Anlage-Strategie entnehmen. Doch es sind auf jeden Fall witzige Fun Facts und Anleger wissen: Freitag der 13. muss an der Börse keinesfalls ein schlechter Börsentag sein.

