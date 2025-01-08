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Zoetis

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WKN A1KBYX
ISIN US98978V1035
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,13 9,74 9,47 9,26 8,54
    Nettogewinn (Mrd) 3,04 2,87 2,67 2,50 2,34
    Gewinn/Aktie 6,98 6,39 6,03 5,47 5,08
    Dividende/Aktie 2,31 2,15 2,03 1,80 1,56
    Rendite (%) 2,99 2,78 1,61 1,10 0,79
    KGV 10,46 11,26 20,87 29,79 38,85
    KUV 3,13 3,32 6,00 7,94 10,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Zoetis Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit. Als solches entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Arzneimittel und Impfstoffe speziell für Nutz- und Haustiere. Besondere Kompetenzen hat Zoetis bei Rindern, Schweinen, Geflügel, Schafen und Fischen sowie Hunden, Katzen und Pferden. Sein Angebotsspektrum unterscheidet der Konzern in die sieben Hauptproduktgruppen Impfstoffe, Desinfektions- und Parasitenbekämpfungsmittel, Dermatologie- und andere pharmazeutische Produkte sowie arzneiliche Futtermittelzusätze und Tiergesundheitsdiagnostik. Zoetis wurde im Juli 2012 gegründet. Am 1. Februar 2013 begann der Handel mit Klasse-A-Stammaktien an der New York Stock Exchange.

    Offizielle Webseite: https://www.zoetis.com

    Aktionärsverteilung