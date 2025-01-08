Zoetis
Aktuelle Nachrichten zu Zoetis
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|10,13
|9,74
|9,47
|9,26
|8,54
|Nettogewinn (Mrd)
|3,04
|2,87
|2,67
|2,50
|2,34
|Gewinn/Aktie
|6,98
|6,39
|6,03
|5,47
|5,08
|Dividende/Aktie
|2,31
|2,15
|2,03
|1,80
|1,56
|Rendite (%)
|2,99
|2,78
|1,61
|1,10
|0,79
|KGV
|10,46
|11,26
|20,87
|29,79
|38,85
|KUV
|3,13
|3,32
|6,00
|7,94
|10,59
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Zoetis Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit. Als solches entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Arzneimittel und Impfstoffe speziell für Nutz- und Haustiere. Besondere Kompetenzen hat Zoetis bei Rindern, Schweinen, Geflügel, Schafen und Fischen sowie Hunden, Katzen und Pferden. Sein Angebotsspektrum unterscheidet der Konzern in die sieben Hauptproduktgruppen Impfstoffe, Desinfektions- und Parasitenbekämpfungsmittel, Dermatologie- und andere pharmazeutische Produkte sowie arzneiliche Futtermittelzusätze und Tiergesundheitsdiagnostik. Zoetis wurde im Juli 2012 gegründet. Am 1. Februar 2013 begann der Handel mit Klasse-A-Stammaktien an der New York Stock Exchange.
Offizielle Webseite: https://www.zoetis.com