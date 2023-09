Unternehmensprofil

Die Zoetis Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit. Als solches entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Arzneimittel und Impfstoffe speziell für Nutz- und Haustiere. Besondere Kompetenzen hat Zoetis bei Rindern, Schweinen, Geflügel, Schafen und Fischen sowie Hunden, Katzen und Pferden. Sein Angebotsspektrum unterscheidet der Konzern in die sieben Hauptproduktgruppen Impfstoffe, Desinfektions- und Parasitenbekämpfungsmittel, Dermatologie- und andere pharmazeutische Produkte sowie arzneiliche Futtermittelzusätze und Tiergesundheitsdiagnostik. Zoetis wurde im Juli 2012 gegründet. Am 1. Februar 2013 begann der Handel mit Klasse-A-Stammaktien an der New York Stock Exchange.

Offizielle Webseite: www.zoetis.com