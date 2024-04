Könnten sich die Kursverluste der vergangenen Tage beim DAX bald wieder erledigt haben? Worauf es jetzt ankommt, warum die Adidas-Aktie gerade abhebt und es bei Continental dafür abwärts geht

Zwar schafft es der DAX immer noch nicht ganz zurück über die Marke von 18.000 Punkten. Doch immerhin schaut es heute etwas positiver aus als noch in den Tagen zuvor. So liegt der deutsche Leitindex derzeit 0,76 Prozent im Plus und steht bei 17.900 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, konnte sogar fast ein Prozent zulegen und steht aktuell bei 4.964 Punkten.

Gestützt von den US-Börsen könnte dies ein nächster Erholungsversuch sein. Die Unsicherheit bleibe hoch, auch wenn derzeit noch Gelassenheit herrsche, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. „Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben."

Außerdem macht es die US-Notenbank Fed den Anlegern mit ihrer weiterhin vorsichtigen Tonlage zu künftigen geldpolitischen Lockerungen schwer. Erst am späten Dienstag hatte Fed-Chef Jerome Powell ein weiteres Mal die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen gedämpft. Die Zweifel, ob es überhaupt noch zu einer Zinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft kommen könnte, sind gewachsen. An den Märkten wird inzwischen mehrheitlich von nur noch maximal einer Zinssenkung dort in diesem Jahr ausgegangen. Entsprechend große Aufmerksamkeit dürfte dem Konjunkturbericht der Fed an diesem Abend, dem Beige Book, zukommen.

Aktie von Adidas im DAX hebt ab, Continental verliert deutlich

Eine hervorragende Performance konnte im DAX heute die Adidas-Aktie hinlegen. Sie liegt derzeit über acht Prozent im Plus und schafft es damit an die DAX-Spitze. Der Sportartikelhersteller wurde nach einem überraschend guten Start ins Jahr optimistischer für 2024. Analysten lobten die zunehmende Geschäftsdynamik. Einige hoben bereits ihre Gewinnschätzungen an und damit auch das Kursziel der Aktie, so etwa die Experten von JPMorgan und der UBS.

Weniger gut lief es dafür für Continental. Mit einem Minus von rund fünf Prozent markiert die Aktie heute das Schlusslicht im DAX. Das Unternehmen bekam im ersten Quartal die Probleme in der Autozulieferung wieder stark zu spüren. Die entsprechende Sparte des Autozulieferers und Reifenherstellers rutschte deutlich stärker in die Verlustzone als von Experten erwartet. Goldman-Sachs-Analyst George Galliers senkte prompt sein Kursziel, ungeachtet dessen, dass Conti die Jahresziele bestätigte.

