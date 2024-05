Dieses Unternehmen operiert im wahrsten Sinne des Wortes in einer Nische. Für Anleger könnte die Aktie eine große Chance bieten, wenn man etwas Geduld mitbringt.

Nicht jedes Unternehmen existiert länger als fünf oder zehn Jahre. Wenn ein Unternehmen aber fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, dann kann man sich als Anleger schon mal die Frage stellen, ob ihr vielleicht ein solides Investment versteckt ist.

Denn die Firma Intuitive Surgical mag nicht jedem sofort ein Begriff sein, das Unternehmen wirtschaftet mit seinem medizinischen Geräten aber schon seit 1995 erfolgreich und könnte auch in den nächsten zehn Jahre überdurchschnittliche Renditen einfahren. Sollten Sie sich die Aktie also einfach ins Portfolio schieben und Tee trinken?

Ein medizinisches Aktienwunder?

Die medizinischen Geräte von Intuitive Surgical kommen bei minimalinvasiven Eingriffen zum Einsatz, die in den letzten Jahren bei Operationen immer häufiger vorkommen, da Patienten durch diese Art der Behandlung weniger Blutungen haben und sich schneller erholen. Mit dem sogenannten Da-Vinci-Operationssystem der Firma sind dabei für Chirurgen robotergestützte Eingriffe möglich.

Intuitive Surgical ist in diesem Bereich Marktführer, verdient sein Geld aber nicht nur mit dem Verkauf der Gerätschaft an sich, sondern vor allem mit dem Zubehör für die Geräte, das nach jedem Eingriff ersetzt werden muss. Je mehr Operationen mit dem Gerät durchgeführt werden, desto mehr Umsatz macht auch das Unternehmen.



Kommt der große Erfolg für Intuitive Surgical erst noch?

Das Unternehmen ist dabei momentan in einer besonderen und vor allem vielversprechenden Position. Denn die robotergestützten Eingriffe gewinnen mehr und mehr an Akzeptanz, laut Schätzungen werden die Systeme bisher aber nur bei etwa fünf Prozent der möglichen Operationen eingesetzt. Es besteht also enormes Wachstumspotenzial - zumal die Zahl der Operationen aufgrund einer älter werdenden Bevölkerung nicht absinken sollte.

Intuitive Surgical hat einen großen Vorteil

Im ersten Quartal blickte das Unternehmen auf 8887 Roboter im Einsatz zurück. Bei einem Preis zwischen 700.000 bis 2,5 Millionen US-Dollar für ein Da-Vinci-Gerät und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Krankenhäuser die Systeme nicht einfach so wechseln können, verleiht das Intuitive Surgical aufgrund seiner langjährigen Präsenz eine Marktmacht, die es auch Konkurrenten schwer macht.

Die gibt es nämlich durchaus: Player wie Johnson & Johnson wollen auch in diesem Bereich Geschäfte machen. Insgesamt betrachtet hat Intuitive Surgical aber im Moment die beste Investment-Story und das Fundament, um auch in zehn Jahren noch erfolgreich zu sein oder erst richtig durch die Decke zu gehen.

